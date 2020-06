VIRAL: Abuela se entera que ganó el premio mayor de la lotería por su nieta.

Una abuela canadiense dijo que desconocía que había ganado un premio mayor de lotería por $40.4 millones hasta que su nieta le comentó que el boleto ganador se había vendido localmente y resultó ser el de ella; hecho que se hizo viral en redes sociales.

La abuela llamada Laura Tutcho, de Yellowknife, Canadá, dijo a los funcionarios de NWT & Nunavut Lotteries que había comprado un boleto de lotería para el sorteo Lotto Max del 1 de mayo en la tienda de Reddi Mart en Yellowknife, pero se olvidó de verificar los números después del sorteo hasta que tuvo una conversación con su nieta.

Esta despistada abuela dijo a medios locales que su nieta fue la encargada de notificarle que alguien en Yellowknife había ganado el premio gordo. Por tal motivo, Laura Tutcho ingresó a Internet para verificar los números del boleto ganador.

Abuela descubre que ganó el premio mayor de la lotería gracias a la ayuda de su nieta

Laura dijo que se sorprendió al ver que había acertado los siete números ganadores, los cuales correspondieron a: 3-12-25-36-37-42-49.

"Estaba en shock", dijo Laura Tutcho. La abuela incluso soltó un gran: "¡Dios mío!" al momento de percatarse que el premio mayor de la lotería era suyo. Razón por la que sus nietos entraron de inmediato al cuarto de su abuela y su nieta preguntó: "¿Estás bien, abuela?"

La abuela dijo que revisó los números varias veces con incredulidad. "Seguí mirando el boleto y mirando los números. Mi nieta me dijo: "¡Los números no han cambiado, abuela!" a tono de broma para que la abuela se diera cuenta que no se trataba de un sueño ni una broma de mal gusto.

Te puede interesar: VIRAL: Hombre compra su primer boleto de lotería y gana premio mayor

El boleto de la abuela Laura Tutcho fue el único que acertó los siete números, ganando un premio mayor de $55 millones, el mayor premio de lotería en la historia de los Territorios del Noroeste en Canadá. Asimismo, la abuela dijo que planea usar sus ganancias para ayudar a su familia.

Con información de ctvnews.ca