VIRAL: "6 años y 720 mil intentos" sujeto toma perfectas FOTOS de un Kingfisher

Alan McFadyen es un fotógrafo de vida salvaje desde 2009, él comparte su enorme y hermosa trabajo en Instagram y acaba de capturar una foto perfectamente sincronizada que ha pasado seis años tratando de obtener. Según su recuento, le tomó 4.200 horas y 720 mil fotos para obtener solo una foto perfecta de un Kingfisher que se zambulle directamente en el agua sin un solo chapuzón, es por eso que estas imágenes que les vamos a mostrar se hicieron viral.

Se hacen viral las fotos de un ave Kingfisher

VIRAL: "6 años y 720 mil intentos" sujeto toma perfectas FOTOS de un Kingfisher

"La foto que estaba buscando de la inmersión perfecta, perfectamente recta, sin salpicaduras, requería no solo que yo estuviera en el lugar correcto y obtuviera una toma afortunada, sino también para que el pájaro en sí lo hiciera perfecto", dijo McFadyen a The Herald Scotland . "A menudo iba y tomaba 600 fotos en una sesión, y ninguna de ellas era buena. Sin embargo, al mirar las miles y miles de fotos que he tomado para obtener esta imagen, me doy cuenta de cómo mucho trabajo que he hecho para conseguirlo ".

El martín pescador común es conocido principalmente por su plumaje muy brillante, que es bastante atípico para las aves que viven en climas más fríos. El ave generalmente vive cerca de cuerpos de agua y atrapa a sus presas al zambullirse.

VIRAL: "6 años y 720 mil intentos" sujeto toma perfectas FOTOS de un Kingfisher

McFadyen, quien también dirige un negocio paralelo de fotografía de vida silvestre, fue inspirado por su abuelo para amar la naturaleza y la vida silvestre. "Recuerdo que mi abuelo me llevó a ver el nido del martín pescador, y recuerdo que me sorprendieron por lo magníficos que son los pájaros. Así que cuando tomé la fotografía, regresé a este mismo lugar para fotografiar a los martines pescadores".

A Alan McFadyen le tomó 6 años, 4,200 horas y 720 mil fotos obtener esta increíble imagen. "La foto que estaba buscando de la inmersión perfecta, impecablemente recta, sin salpicaduras, requería no solo que yo estuviera en el lugar correcto y obtuviera una foto afortunada, sino también que el pájaro en sí lo hiciera perfecto".

"A menudo iba y tomaba 600 fotos en una sesión, y ninguna de ellas sería buena". "Realmente nunca me detuve a pensar cuánto tiempo me estaba llevando mientras disfrutaba haciéndolo, pero ahora que lo recuerdo, estoy realmente orgulloso de la imagen y el trabajo que hice".

Te puede interesar: VIRAL: Phoenix el perro, por no ganar una pelea su dueño le prendió fuego (fotos)

"Recuerdo que mi abuelo me llevó a ver el nido del martín pescador, y recuerdo que me sorprendieron por lo magníficos que son los pájaros". "Estoy seguro de que a mi abuelo le hubiera encantado, solo desearía que lo hubiera visto. Toda mi familia se puso en contacto conmigo cuando lo vieron y me dijo que se habría sentido tan orgulloso de ello".