VIDEO: Viejita cautiva con increíbles pasos de baile y se hace viral

No cabe duda que para el baile y para divertirse no hay edad, tal como lo demostró esta anciana, quien con sus increíbles pasos de baile logró cautivar, no solo a los testigos de la escena sino también a miles de internautas.

La mujer se robó la atención de todos los espectadores que se encontraban en las gradas de un estadio, quienes no dudaron en voltearla a ver y mucho menos grabarla.

En los altavoces del lugar empezaron a escucharse los primeros acordes de Sweet Dreams (Are Made Of This) de Eurythmics, y la anciana no pudo evitar moverse y mostrar su talento.

La mujer empezó primero a mover sus hombros, pero el ritmo de la música se extendió por todo su cuerpo e hizo una variación del famoso “paso lunar” que inmortalizó el fallecido Michael Jackson, además realizo pasos de “robot” mientras la canción sonaba.

Los pasos cada vez se volvieron más increíbles, por lo que la anciana logró llamar la atención del público, pues se sorprendieron al ver a una mujer de la tercera edad bailando de una forma espectacular y con tanta agilidad.

En internet la sorpresa de los internautas no fue menos, pues el video logró acumular gran cantidad de reproducciones.