VIDEO VIRAL: vendedor de cobijas narra pelea en una feria

Un hecho único se registró en un feria del país mexicano (se desconoce el lugar) en donde un vendedor de cobijas quien se transformó en Carlos Aguilar “El zar del boxeo”, pero muy a su estilo narró una trifulca entre dos pandillas en los andadores, pero el comerciante esperaba que no quebraran sus productos por lo que ordenó a sus trabajadores que alejaran todos los recipientes antes de que fueran destruidos.

Como se sabe este característico personaje es uno de los atractivos de la ferias en cualquier parte de la República, pues su estilo para vender las cosas llama la atención, hay quienes ya saben las magníficas frases del comerciante como “Ahí nomás, y viene... Y dale uno, y otro... Pfff... No le gustó, se lo cambia” algo que solo México tiene; y no me dejarán mentir que hay quieres se pasan horas si habrá alguna promoción para llevarse las cobijas.

El vendedor se convirtió en el "Zar del Boxeo"

La pelea en la feria

Al hombre se le observa estar desde su punto principal, sobre una tarima, quien se encontraba en pleno acto de ventas y que sucede lo antes mencionado, una pelea entre dos pandillas empezaron a agarrarse a golpes, este personaje tenía el micrófono en posición y no le quedó de otra que narra los hechos, a todos los asistentes se le hizo más atractivos, ya que se estaba escuchando a sonido ambiente.

El comentario con más reacciones

El video que se puede apreciar en Facebook, a través de la página Micrófono Urbano, lleva más de 2 millones de reproducciones, pero sin duda los amantes del boxeo reacciones y imitaron como el “merolico” estuvo narrando la pelea: “imagínate si con las cobijas ya nos andábamos quedando, ahora con esto”, “Ira y tirale uno, no le dio tirale dos no le das la tercra es la vencida ppf ira tirale el cuarto bo le dio ira no hay kinto malo pfff no lee atina pf aora el otro pff sinchale uno pf tirale patada pff no le dio tirele arañaso no le dio tiron de greñass pff nomas cn mis macetaas no se metan!!!”.

