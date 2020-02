VIDEO VIRAL: ¡sorprendente! indestructibilidad del Nokia 3310 con una granada

Lo que veras a continuación en este video viral que fue compartido en la plataforma de videos de YouTube no debe ser replicado en sus casas ni escuelas, ¡o sea! en pocas palabra "no lo intenten en casa". Se trata de un experimento realizado bajo la supervisión de profesionales en un área segura en el que se pudo comprobar si la leyenda de la supuesta “indestructibilidad” del Nokia 3310 es cierta. No tienen idea de lo que realmente paso y si quieren averiguarlo, sigan leyendo.

Nokia 3310 indestructible.

Si tienes o pasas de las tres décadas, es más que probable que hayas usado este modelo de teléfono celular (¡si! ya estas viejo) y lo más probable es que algún día pensaste que este "ladrillo" era absolutamente lo máximo en aquellos tiempos. Pero con el tiempo aparecieron muchas más opciones y con diseños más estilizados, sin embargo, este teléfono celular se mantuvo como el favorito de muchos.

¿Era bonito el Nokia 3310? La neta es que no. ¿Completaría una llamada sin perder su señal tres o cuatro veces? De ninguna manera, pero lo que muchos dijeron después de ver este video viral de YouTube es que es capaz de sobrevivir a una granada de fragmentación rusa/soviética RGD-5 diseñada a inicios de la década de 1950. Al menos sabemos que si te vas a la guerra no debes llevarte tu iPhone, ya que el Nokia 3310 podría salvar la vida y no tu teléfono "inteligente".

De acuerdo a Wikipedia, la RGD-5 fue “aceptada en servicio en 1954 y todavía se halla en servicio en muchos de los anteriores estados pertenecientes a la extinta Unión Soviética, además de haber sido suministrada a numerosos países árabes, entre ellos Irak, Siria, Libia y Egipto”.

En el video compartido en YouTube por el canal [OddlyTube], con base en Estados Unidos, se observa que el celular continuó funcionando como si nada hubiera ocurrido después del estallido. Sin duda, se trata de tecnología hecha para resistir los embates del tiempo y, aparentemente, los artefactos explosivos.

