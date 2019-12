VIDEO VIRAL: se saca del trasero un gusano de 10 metros, ¡WAKALA! parece 'spaghetti'

VIRAL: se saca del trasero un gusano de 10 metros, ¡WAKALA! parece "spaghetti"

Las personas realmente no tenemos idea de lo que podemos encontrar en nuestro.... ¿ano?. Un trabajador tuvo una mala mañana, su nombre es Kritsada Ratprachoom, de Tailandia, hace unos días comenzó a sentir unos dolores extraños en el estomago, pero como todo ser humano pues fue al baño a hacer sus necesidades y creyendo que solo era un dolor "normal" como cualquier otro y no pasaría a mayores.

Imágenes escalofriantes del "spaghetti".

Pero cuando Ratprachoom terminó de defecar, por desgracia no logró sentir ningún alivio. Su historia se complicó a partir de ese momento, y la neta no te vamos a juzgar si deseas mejor ya no leer y abandonar la nota, por que si no crees aguantar esto, mucho menos lograras aguantar el video viral (¡ya sabemos! ¡que asco!).

Como el propio Ratprachoom relató su versión de la historia a medios locales, su malestar comenzó al despertar y parece que empeoró después de haber llevado a su hijo al colegio. Al regresar a su hogar, entró al baño y al término del acto fue cuando sintió “que no había terminado de defecar, como si quedara algo”, explicó. “Así que me levanté para ver qué era. Resulta que había algo sobresaliendo de mi trasero”. Y digamos que entonces comenzó una repugnante batalla de estira y afloje (¡iiiuuuuuuuuggg!).

Cuando el pobre hombre vio lo que brotaba de su orificio imaginó que se trataba de una cuerda quirúrgica, ya que una semana antes se había sometido apendicectomía. Estaba equivocado. El caso es que comenzó a tirar de la aparente cuerda hasta lograr sacarla por completo de sus intestinos. Se dio cuenta que medía aproximadamente 10 metros.

“Era elástico y después de estirarlo se encogió nuevamente. Se lo mostré a mi novia, que es enfermera, y rápidamente me explicó que se trataba de una taenia”.

Las tenias son parásitos que por lo general se encuentran alojados en los intestinos de los animales, que al pastar o beber agua contaminada en algún río terminan por infectarse. En los humanos suele ocurrir al ingerir alimentos con una mala cocción. Y por más horripilante que parezca, podría decirse que son inofensivos aunque sí podrían causar desde diarreas, dolores de estómago, vómitos y hasta la pérdida de peso. (¡pfff! que alivio que no hace daño, pero que ¡asqueeeee!).

