VIDEO VIRAL: se las ingenia para decirles a sus papás que reprobó

Un estudiante de 17 años, nacido en Argentina, hizo un video que se volvió viral en redes sociales, con mucho miedo pero se las arregló para realizar este material, ya que no sabía como decirle a sus papás que reprobó materias del ciclo escolar.

La intención de este material realizado por Jeremías Paletta fue para que sus padres no se enojaran. "En una encuesta en 2012 se descubrió que el 22% de los jóvenes fuman en Argentina. El mayor consumo de alcohol se da entre los 15 y 19 años; miles de menores de edad roban (y se drogan) en Argentina", podemos leer en el transcurso del video viral.

"Así que espero que no se enojen cuando se enteren que me llevo cuatro a febrero".

Agregó Jeremías al material compartido en redes sociales. Anteriormente el joven debía sólo dos materias, ahora se le juntaron cuatro más para presentarlas en febrero, ¿a quién no le paso? aparte se rifo el chavito en hacer todo el material, ¡es más! lo hizo mejor que uno de los trabajos que debía entregar en la escuela (jaja).

Jeremías cursa el 4° año, al menos tendrá que aprobar cuatro de las seis materias. La noticia se volvió viral en redes sociales, gracias a que su hermana mayor quien compartió el video y fue así que se hizo viral. En su cuenta de Twitter colocó:

"Chicos mi hermanito hizo este video porque no sabía cómo decirles a mis papás que se llevó 4 materias directo a febrero. Ellos pensando que rinde las 6 ahora".

¿Castigaron a Jeremías?

A pesar de que se pusó creativo la verdad es que no se salvo de la regañisa que le metieron sus padres, bueno o al menos "amortiguo la caida". "Yo sabía que se iban a enojar, pero intenté que no sea tanto", comentó Jeremías. "Las notas las entregaron la última semana de clases. Ahí fue cuando me enteré que me llevaba cuatro a febrero y dos a diciembre, y no sabía cómo decirles a mis papás sin que se enojaron."

"Más te valga no llevarte ninguna", pero para la suerte y el desempeño del joven, no fue una, fueron 6.

"Lo pasé al grupo de WhastApp que tenemos de la familia pero ninguno de los dos lo vio porque pensaron que no era importante. Después les insistí, lo vieron y se enojaron igual: no cumplió la función de conmovernos o hacerlos reír. Yo sabía que se iban a enojar, pero intenté que no sea tanto".

Así es que ya saben chavos deben tener una mejor idea para amortiguar el regaño, ya que un simple video ayudó mucho a Jeremías o minímo una mejor producción, tal vez ustedes le puedan meter efectos especiales o algo así, ¡no sabemos!, pero lo que si sabemos es que si cumplen en la escuela no tendrán que pasar esto.

