VIDEO VIRAL: reportera tiene el susto de su vida por una serpiente que casi la muerde

Ser reportero de televisión puede darte la mayor de las satisfacciones ya que puedes llegar a conocer o estar en lugares donde las demás personas no pueden estarlo, pero también te puede poner en situaciones bastante complicadas y en una de esas darte el susto de tu vida como le paso a la reportera del video viral que te vamos a mostrar.

El susto de su vida.

A menudo dedicarse a informar es una profesión de riesgo, aunque a veces, también pueden darse situaciones tensas. Esto mismo le paso a Sarah Cawte, una periodista de Australia quien estaba transmitiendo en vivo y le colgaron una serpiente en el cuello, pero el animal confundió el microfono con una presa y se le avalanzo, cosa que hizo que la reportera se llevará el susto de su vida.

Esta semana Cawte tuvo que grabar un reportaje sobre serpientes. En una de las tomas, tuvo que aparecer con una de estas en su hombro. Mientras explicaba que estos reptiles suelen estar más asustados de los humanos que nosotros de estos, la serpiente empezó a morder el micrófono que sostenía.

VIDEO VIRAL: reportera tiene el susto de su vida por una serpiente que casi la muerde

En las imágenes viral en YouTube se puede apreciar la cara de susto de la reportera australiana y cómo intenta mantener la calma. El camarógrafo le dice que no se preocupe. “Vas a estar bien, solo se ha fijado en el micrófono”, le dice alguien que no aparece en la toma, a lo que ella contesta, “¿y si me muerde la mano?”.

En una entrevista tras el incidente, Cawte confesó que ya se había mentalizado previamente de que iba a tener una serpiente sobre sus hombros. “Entonces la serpiente decidió tomarla con el micrófono, y yo estaba muy asustada porque mi mano estaba demasiado cerca de donde pegaba los mordiscos. Fue terrorífico”.

