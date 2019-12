VIDEO VIRAL: repartidor se las ve duras al entregar un paquetote

Se llama repartidor a la persona que tiene por oficio entregar paquetes, mercancía o documentos a personas, compañías o instituciones. Los repartidores transportan la mercancía desde la fábrica en que se produce hasta los puntos de venta, o bien desde el comercio al domicilio del consumidor. En el video viral te vamos a mostrar a un sujeto que se las ve duras para entregar un paquete ya que el suelo estaba congelado.

Repartidor sufre para entregar su paquete.

A menos de una semana de Navidad y dentro de unas 3 semanas Reyes Magos. En estas épocas donde las temperaturas llegan hasta los cero grados, los repartidores en Estados Unidos son algunas de las personas más ocupadas y trabajadoras del planeta ya que muchas veces se ven forzados a entregar paquetes sin parar pese a las condiciones climáticas y a trabajar más de 12 horas.

La mayoría de repartidores no suelen destacar por su dedicación, ya que algunas personas, no todas (¡aclaramos!) cuidan de nuestras cosas que pedimos por Internet o ni si quiera llegan al destino, pero el protagonista de este video viral es todo un héroe y destaca en lo absoluto, se las ideó para poder entregar sano y salvo el paquete pese a la dificultades del clima, ya que no se podía caminar, el piso estaba muy resbaloso y cubierto de hielo.

Después de unos intentos fallidos de llegar hasta la puerta de la vivienda del cliente, el protagonista del video viral de YouTube ideó un plan que consistía en usar su camión para impulsar y deslizar el paquete hacia las manos de su destinatario.

Su gran idea dio resultado, pero quedó tendido boca abajo en medio del pavimento y mostró el pulgar arriba para indicar que todo se encontraba bien.¡Definitivamente sí se rifo, hace un buen trabajo!

