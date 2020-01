VIDEO VIRAL: prometió casarse si él le conseguía un helado descontinuado y CUMPLIÓ

PROMETIÓ CASARSE SI LE CONSEGUÍA EL HELADO Y ÉL CUMPLIÓ

Recientemente una mujer fue parte de un video viral al anunciar la increíble noticia de que su pareja había cumplido su deseo de conseguirle un pastel de helado de una conocida marca que se encontraba descontinuado. Ella había prometido casarse si él lograba conseguirlo.

En el video viral, la mujer explica que hace aproximadamente un año ella y su pareja habían hablado (quizás en broma) sobre la posibilidad de que si el hombre era capaz de conseguirle uno de sus postres favoritos que ya no se estaba produciendo, ella se casaría con él.

Al momento de que la mujer recibió el obsequio de su futuro esposo se mostró sorprendida, pues el novio pidió el producto por Internet. Ella admite en el video viral que en realidad había dicho que nunca se iba a casar.

PRESUME SU COMPROMISO EN VIDEO VIRAL

“Lo logró, lo consiguió. Lo pidió por Internet, no sé qué hizo, pero el helado llegó. Y Holanda, me debes mi boda, por tu culpa me voy a casar”, expresó la mujer emocionada mientras desempacaba el helado que estaba a punto de comerse y que la comprometía oficialmente a casarse con su novio.

La mujer no podía creer que su novio consiguió el helado, pues se vende en muy pocas partes de México

La mujer, dirigiéndose a la empresa que elabora este producto dice “tú dijiste que ya no los ibas a hacer y aquí está el helado. ¿cómo es posible que legó uno?”

Asimismo, en el video viral la mujer añade que su novio no solamente le consiguió el helado que tanto anhelaba, sino que incluso le pidió cuatro cajas del producto para que juntos se atasquen mientras planean la boda.

“Chicas, creo que me voy a casar porque dice que ahora se la pago porque ya me consiguió el helado. A lo mejor me caso.”

Lo que la mujer no esperaba era que su video viral llegaría hasta ojos de la empresa de helados Holanda, que la contactaron para que ella les contara todo. Al final, la marca siempre sí les va a patrocinar la boda.

