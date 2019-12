VIDEO VIRAL: perro hace "berrinche" para llamar la atención de su dueño

Facebook es una de las plataformas más populares donde siempre vamos a encontrar un video viral el cual podemos ver y morir de risa, sobretodo de un perro el cual hara cualquier cosa. Esta no será la excepción, pues las siguientes imágenes que verás a continuación enternecieron a miles que vieron el curioso comportamiento de un can que busca llamar la atención de su dueño.

Perro hace "berrinche".

Si tienes mascota, te has preguntado ¿cómo reacciona si no le prestas atención? El video viral de Facebook muestra la graciosa actitud de un perro al ver que su dueño no le hacía caso, y aunque esto fuera una acción preparada por parte del sujeto, los reclamos de su amigo de cuatro patas no se hicieron esperar. La curiosa escena obtuvo una gran popularidad en redes sociales.

Las imágenes de Facebook se compartieron a través del fanpage ‘LADbible’ y cuenta ya con más de 3 mil reproducciones, 87 mil reacciones y 26 mil comentarios. Como se aprecia, el can busca llamar la atención del hombre con fuerte gruñidos y tras varios intentos fallidos le pone una patita en su pierna para que este voltee a verlo.

Incluso se le escucha decir al hombre “Te amo” a sus hijos, lo cual provoca que la ira del perro crezca más. El dueño lo mira de reojo y se ríe ante tal reacción de su mascota. Finalmente, el hombre da su brazo a torcer y terminan en un fuerte abrazo.

En la revista prestigiosa ‘Plos One’, Christine Harris, profesora psicología de la Universidad de California en San Diego, hicieron un experimento con 36 perros a los que grabaron en sus casas. La prueba consistió en que los dueños de las mascotas tenían que ignorarlos mientras le prestaban atención a otros objetos, como un perro de peluche que parecían un can de verdad, un balde y un libro.

En los dos primeros supuestos los humanos tenían que tratar al peluche y el balde como si de perros se trataran, hablándoles y acariciándoles. En el tercero leían el libro del cual salían melodías.

¿Qué ocurrió? Los perros se pusieron celosos cuando los dueños se mostraron cariñosos con el peluche, al que consideraban otro perro. Los canes del estudio mostraron conductas celosas como ponerse entre el dueño y el peluche, mordisquear y tocar o empujar al peluche o al dueño.

