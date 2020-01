VIDEO VIRAL: pérdida total de cervezas por fuerte sismo en Islas Caimán ¡sorprendente!

El movimiento telúrico que tuvo lugar este martes en el mar Caribe, entre Jamaica y Cuba, produjo el surgimiento de estragos en la localidad de Islas Caimán, así como también agujeros en el suelo de algunas calles, algo que verdaderamente alarmó a los pobladores.

Sin embargo, hubo algo el cual se viralizó en redes sociales y que varios usuarios lamentaron el hecho, pues en un establecimiento el fuerte sismo tiró todas las cervezas ante los bruscos movimientos, por fortuna no hubo afectados, pero si muchas pérdidas de esa líquido que a varios usuarios les encanta.

El sismo se originó por la tarde en Islas Caimán

“Todos esas cervezas se han desperdiciado. Al menos él trató de salvarlas durante el #terremoto de hoy. #IslasCaimán #earthquake #sismo” se lee el tuit.

Efectivamente, hubo un hombre que quiso ser el héroe para que varias personas no tuvieran perdidas absolutas de cervezas, pero le fue complicado poder agarrar todos los productos, pues el sismo empezó a ponerse denso, por lo que decidió huir pensando que algo estaría peor pero en redes sociales se valoró la buena acción de este hombre, quien trabaja para este establecimiento.

El sujeto quiso agarrar los productos

El estante que sostenía los productos no pudo resistir los movimientos telúricos y se partió en dos y no se pudo hacer más, quedando derramado todo sobre el suelo, por lo que varios cibernautas lamentaron el hecho, pero apuntaron que por fortuna no hubo pérdidas humanas y eso está mejor.

Usuarios comentaron lo siguiente: “A mí me hubiera faltado caaampo para echarme a correr, pero veo que cada quién tiene sus prioridades”, “Que peligroso ll importante es su vida lo material es secundario jamás se hace esto”, “Una cerveza para ese héroe sin capa”, “Un valiente hizo lo posible!” entre otros.

Hasta el momento, el video lleva más de 70mil reproducciones, más de 700 compartidos y mil700 reacciones, por lo que el video se consideró uno de los más virales del día.

