VIDEO VIRAL: ningún perrito se merece que le hagan esto, lo abandonan en la calle (¡ogts!)

La peor cosa que se le puede hacer a un perrito quien se supone que es el mejor amigo del hombre fue lo que precisamente le hicieron a el protagonista del día de hoy, esto sucedió en Coyoacán que es una de las delegaciones más reconocidas en la Ciudad de México. El cruel acto fue que lo abandonaron a mitad de calle en el tráfico... ¡así nada más!, el pobre animal aún tenía esperanzas de que lo recogieran y fue detrás del auto de sus miserables dueños, pero la verdad es que fue en vano.

Corazón de papel tienen estas personas.

De esta información nos enteramos ya que s ehizo viral en la red social de Facebook, en donde un sujeto que fue quien grabó toda esta escena contó que cuando topó a una mujer y asu hija abandonar al perro ahí de la calle, el pobre he indefenso animal intentó regresar al auto de esas crueles personas, pero lo ignoraron.

Podemos observar la frialdad del corazón de estas personas que creen que un animal no siente, tan fácil era darlo en adopción (seguramente cuando eran niñas también las abandonaron), se puede ver como el perrito sigue en su rollo hasta que se da cuenta que el carro lo está abandonando, es ahí cuando comienza a perseguir a el auto en medio de todo el tráfico.

Este tipo de noticias nos ponen más que tristes ¿como puede existir gente así?, no les queriamos arruinar su sabadito, pero hay que hacerle saber a la ciudadania que los animales no son juguetes o plástico como para desecharlos cuando ya no los querramos. Nos parte "el cora" ver esa terrible imagen del perrito persiguiendo desesperadamente al auto, Josu Coria quien fue el responsable de grabar este video viral creemos que no aguanto y lloró con sus criaturas con las cuales estaba en ese momento.

¿Qué paso con el perrito?

Dicen las malas lenguas que el que una heroína corrio atrás del perrito para ponerlo a salvo, pero metros adelante la topo y le comento la mujer que le había perdido la pista, así que pues nada se supo del pobre animal, de corazón esperemos que se encuentre bien y pueda llegar a una familia donde si lo valore y no como los miserables que tenía de "familia".

En medio de la tormenta lo único bueno fue que usuarios de la red social de Facebook ya hicieron la denuncia de maltrato animal con la Brigada de Vigilancia Animal, esperemos que minimo un susto si les metan a estas horribles personas. (Verguenza les debería de dar).

Y para cerrar con esta tipo de notas que no nos gustan escribir, esperemos que los que lean y tengas animales y ya no los quieres vayan a un centro de adopción (no sean ¡ogts!), ahí les pueden dar amor a estos perritos, amor el cual tal vez ustedes no recibieron. Enserio ¡no sean así!

