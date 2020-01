VIDEO VIRAL muestra lo que ve un piloto mientras aterriza ¡simplemente impresionante!

Si alguna vez te has preguntado qué se sentirá pilotear un avión y que tan difícil sería aterrizar, no te preocupes, pues en redes sociales fue compartido un vídeo viral que nos muestra cual es la perspectiva y que es lo que ve un piloto mientras aterriza cuando hay niebla.

El video sin duda ha causado gran asombro a millones de internautas, pues todo parecer indicar que los pilotos no ven absolutamente nada, aunque uno de ellos explicó que “En realidad no vamos completamente a ciegas”.

El video viral fue grabado por un piloto

El vídeo viral dura apenas 27 segundos, aunque lo cierto es que el video tiene adelantada la velocidad y en realidad fueron 12 minutos los que los pilotos del avión utilizaron para poder aterrizar tras viajar de Alicante a Santiago de Compostela.

A juzgar por las imágenes todo parece indicar que las nubes y la espesa niebla de invierno en Galicia, complicó la situación y restó visibilidad a los pilotos, aunque por fortuna todo salió bastante bien y de acuerdo a los protocolos.

Fue uno de los pilotos identificado como Enrique M. de 24 años, quien grabó el aterrizaje de este avión Boeing 737 en el aeropuerto de Rosalía de Castro y más tarde compartió el video en sus redes sociales.

"Para los pilotos es algo común, en especial en la temporada de invierno, encontrarnos con situaciones así”

Indicó vía telefónica el piloto a Verne, respecto al video viral que circula en redes sociales, el cual además se convirtió en un video viral.

El aterrizaje se llevo a cabo de acuerdo con los potocolos

Pese a que todo luce bastante peligroso y parece que los pilotos no ven nada, lo cierto es que el aterrizaje no es un acto de fe, pues los pilotos además de la preparación que ine cuand con el apoyo de los controladores a´reos, con los que no se pierde la comunicación a través de un radar.

"No aterrizamos completamente a ciegas. Hay un protocolo de seguridad que no permite aterrizar si sigue habiendo niebla a menos de 15 metros de altura. En este caso, la niebla desapareció a más de 30 metros" aseguró.

Aproximación CAT III en Santiago #LEST a la pista 17 en time lapse @controladores #B737 pic.twitter.com/4hItRHsSqS — Enrique Moresco (@EMoresco) January 8, 2020

Cabe indicar que este video se hizo viral, pues desató el asombro de millones de internautas, quienes simplemente no pudieron creer que estas imágenes fueran reales.

