VIDEO VIRAL: mapache queda atorado en un ducto por pesar unos kilitos de más

Este video viral es un tanto gracioso por que un mapache no bajó lo suficientemente de peso para poder pasar por un ducto de ventilación, la escena es bastante gracioso aparte de que estos animales siempre hacen cosas súper divertidas como todas las que les hemos mostrados en material anterior.

Por gordirto queda atorado en un ducto.

Una familia recibió la visita inesperada de un mapache, el cual subía por el ducto de ventilación y luchaba por ingresar al predio. Sin embargo, solo lograba asomar el hocico y sus patitas delanteras hasta que un día protagonizó un hecho sin precedentes. El video del hecho causó revuelo en YouTube y desató más de una carcajada.

El curioso momento fue compartido en la red social de YouTube, en un video de 1 minuto 20, donde muestra al animal en su lucha para poder salir completamente del angosto orificio de la casa.

Este suceso ocurrió en una propiedad en la ciudad rusa de Vorkutá (República de Komi) y la hermana de la dueña del piso, Yelena Lóginova, fue quién compartió a los medios locales las fotos y video del pesado mapache de aproximadamente unos 15 kilos.

La familia manifestó a los medios que ellos se encargaban de alimentar al animal para que saliera de su escondite y no se perdiese en el laberinto de los conductos de ventilación, pues no se sabe a ciencia cierta si su fracaso de no ingresar a la casa fue debido a la estrechez del conducto o a su exuberante cuerpo.

Por suerte, la operación de rescate fue todo un éxito y el mapache pudo salir del agujero para reunirse con su legítimo dueño, que vive en el mismo bloque residencial.

