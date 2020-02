VIDEO VIRAL: le da "abrazo de aire" a su hija, está en zona de cuarentena por el Coronavirus

Un medio de comunicación en China compartió en la plataforma de videos, YouTube, las conmovedoras imágenes de una enfermera y su hija donde se dan un "abrazo de aire" (algo así como los tacos de aire, no traen pollo). Esta mujer es enfermera en un hospital de Fugou, intenta consolar a su hija desde una zona de cuarentena, ya que la mujer trabaja con personas infectadas por el Coronavirus.

Liu Haiyan fue llamada a trabajar el mes pasado desde que la epidemia se intensificó. La enfermera recibió la visita de su pequeña luego de diez días de estar internada. Al no poder acercarse por lo infeccioso que es el nuevo virus, madre e hija tuvieron que improvisar un "abrazo de aire" que las separó por varios metros. Míralo aquí en la nota.

“Mamá, te extraño mucho”, dice entre lágrimas la pequeña Cheng Shiwen de 9 años, quien llegó al nosocomio en el que labora su madre en compañía de su padre. “Mamá también te extraña, déjame darte un abrazo”, le responde Liu (¡aaaaw!).

Cuando la niña le pregunta si su madre puede “volver a casa antes”, Liu le dice que está “luchando contra un monstruo” y que tan pronto como el virus sea derrotado, “mamá estará en casa”, (vayan por más pañuelos).

Al final, la niña se despide y deja en el suelo unos empanadillas que le había llevado a su madre. Por precaución, la mujer debe esperar a que su hija se aleje para poder recogerlas.

Mira a continuación la grabación subida a YouTube que acumula más de un millón de reproducciones en tan solo dos días. Si eres sensible y no quieres llorar mejor no veas este material que nos comparten desde China en donde se encuentra la matriz del Coronavirus.

