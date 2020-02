VIDEO VIRAL: joven intenta atrapar murciélago, pero los gritos de la mamá son lo mejor

Un joven estudiante de Córdoba, Argentina, subió a su perfil de Twitter un video viral, en el que su progenitora se llevó toda la atención y robó cámara, después de los gritos que dio cuando su hijo intentaba sacar un murciélago de la casa.

Gritos de miedo.

Llevalo al borde Nacho, al borde del marco. ¡Ay me muero! ¿Qué hago? ¿Sigo filmando? ¿Sigo filmando? No lo vas a querer soltar. No lo vas a querer soltar. No, no, no. Esperá que te estoy enfocando, se escucha decir a la mujer en un video que dura 48 segundos y lleva más de 800 mil reproducciones en Twitter, con más de 10,500 retuits y casi 70 mil likes.

En el video viral podemos observar al joven, parado sobre una silla, mientras intenta capturar al murciélago con un envase de plástico sobre el marco de una puerta interna de la casa, solo unos segundos duró el festejo al lograr atrapar al murciélago, Ignacio logró meter al envase y después pretendían soltarlo y fuese libre.

Bien, Igno, bien, Igno. Sos mi ídolo.

Gritó la madre en el video viral, creyendo que su hijo ya había capturado al murciélago y tenía la situación controlada. Pero solo un grito del joven provocó una serie de expresiones y más gritos de la madre, quien se volvió viral, ya que generaron risas en los usuarios y comentarios divertidos en la publicación del joven.

La madre del joven, al ver que el murciélago volaba por la casa, comenzó a gritar hasta el final del video, momento en el que corrió afuera de la casa y detuvo el video que ella estaba grabando.

¡Afuera!, ¡afuera!, ¡afuera!

“El murciélago salió volando por todo el living y lo noqueé con una FUENTE DEL HORNO jajsjajsjajaajsjsjaj", escribió Ignacio, entre risas, a una persona que le preguntó sobre el desenlace de la historia.

Además, Ignacio adjuntó una foto con su madre, junto a la siguiente descripción: “Acá tienen a la protagonista del grito”.

Los usuarios de Twitter hicieron comentarios donde hacían referencia al Coronavirus y la relación del virus con el murciélago. Según primeras informaciones la sopa de murciélago presuntamente era el origen del Coronavirus. Sin embargo, la sospecha más reciente recae en el pangolín.

