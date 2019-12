VIDEO VIRAL: hasta para robar debes hacer las cosas bien "tontos ladrones"

Obviamente el hurtar cosas que a ti no te costaron suena bastante fácil, por que solo es tomarlas y ya... "no pasa nada!", el ladrón solo disfruta de las mieles de su estúpido éxito al poder haber obtenido algo que él no sabe lo que es romperse la mad%$ trabajando ya sea por días, meses o hasta años. En el video viral que te traemos el día de hoy te vamos a mostrar como un trio de "tontos ladranos" no saben ni lo que hacen.

Tontos ladrones

Un grupo de ladrones, que intentó robar un televisor de un local en Brasil, se han convertido en el hazmerreír de las redes sociales, ya que no pudieron ni si quiera quitar una TV de la pared, de verdad deben de ver las imágenes para que observen lo tontos que fueron al tratar de hacer sus fechorias, es más de seguro eran nuevos por que se ve que están súper nerviosos, pero el final es épico, no te lo puedes perder.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en Riberao Preto, informó un medio de comunicación local de Brasilia. De acuerdo al video de seguridad, luego de estacionar sobre la entrada el conductor rompió uno de los cristales con un martillo e ingresó al lugar, aunque no le fue nada fácil, pero logro hacerlo.

Una vez estando adentro luchó estúpidamente contra el televisor que se encontraba empotrado en la pared. Mientras uno de sus secuaces, que acudió a ayudarlo, tuvo una entrada "fenomenal", se puede observar en el material de las cámaras de seguridad como entra a cuadro corriendo todo desesperado y ¡pum! choca contra el cristal que aun seguía en su lugar, el que estaba roto era el que estaba a un lado.

Después de varios intentos logran desprender el televisor de la pared, el aparato se cae al piso y los tres huyen despavoridos. Sin saber que hacer, al final de cuentas los tres tontos no se llevaron nada más que un susto por que de seguro han deber pensado que la policía llegaría en cualquier momento.

Como dicen por ahí... "Si vas a hacer las cosas, hazlas bien y si las vas a hacer mal, también hazlas bien".

