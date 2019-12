VIDEO VIRAL: es una ¡genio!, el mejor truco evita que su bebé llore

Lo que siempre hemos visto es que los bebés todo el tiempo quieren estar en compañia de sus padres y cuando no los ven, rompen en llanto. Esto lo sabe bien una pareja de jóvenes padres japóneses, quienes crearon un método que evitá que su bebé llore cuando no los ve. La milagrosa técnica ha sido compartida en Youtube y otras redes sociales, donde rápidamente el video se hizo viral.

Mamá es una ¡genio!

La joven pareja imprimó sus una fotografía en tamaño real en una superficie de cartón, Fuki Sato es la madre quien coloca los cartones cuando decide salir del cuarto donde el infante se encuentre jugando.

VIDEO VIRAL: es una ¡genio!, el mejor truco evita que su bebé llore

Aunque estos retratos no son muy realistas que digamos, pues la verdad parecen estar muy bien hechos, los problemas de la pareja para calmar a su primogénitor fue lo que atrajo la atención en las redes sociales. Ya que permanecer a su lado 24/7 no era una opción, ambos decidieron que sea ella la que permanezca cerca del niño en todo momento aunque no fisicamente pero si en forma de cartón.

La primera vez que intentaron el truco solo pudo funcionar 20 minutos hasta que el bebé se dio cuenta que su mamá era una "farza" y una "impostora". segundos después enloqueció y comenzó a llorar. Pero sinceramente dicho tiempo se sintió prometedor, por lo que decidieron hacer otro intento.

VIDEO VIRAL: es una ¡genio!, el mejor truco evita que su bebé llore

En Twitter compartieron originalmente las fotos, el padre del bebé escribió que mandaron a hacer otra figura que parecía funcionar bien, compartiendo ahora un video que después se hizo viral.

“Mi hijo de un año llora cuando su madre desaparece. Como contramedida, experimenté con lo que sucedería si estableciera una "mamá falsa de tamaño natural" y no se dio cuenta durante unos 20 minutos. Este recorte puede ser útil ocasionalmente”.

Tal vez te interese: VIDEO VIRAL: perro hace "berrinche" para llamar la atención de su dueño

En el material se observa a Fuki Sato colocando la figura recortada en la cocina y salir por la puerta principal mientras su bebé juega alegremente frente al televisor, volteando ocasionalmente para ver a su madre falsa. ¡Jaja! sabemos que no nacemos siendo padres ni nadie nos enseña, pero ojala el niño no crezca pidiéndole un abrazo o recibiendo un regaño de su mamá de cartón.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana.