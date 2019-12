VIDEO VIRAL: épico, adelantan "Guadalupe Reyes" y la posada se sale de control

Si eres mexicano sabes perfectamente lo que es un maratón "Guadalupe - Reyes" , y si no, aquí te platicamos que es una gran y hermosa celebración que esperamos con ansias año tras año después de trabajar tanto de lunes a sábado.

Guadalupe - Reyes.

Estas vacaciones son donde tenemos nuestras famosas posadas como la historia de hoy, donde un conjunto de hombres se adelanta y dan por abierto el Guadalupe - Reyes. Esto comenzó en la década de los 90´s, la fecha exacta es del 12 de Diciembre al 6 de enero, durante este periodo existen unas fiestas, que decimos fiestas, unas ¡pedotas! que no tienen fin.

Estas son todas las festividades que se celebran durante el Guadalupe - Reyes.

12 de diciembre: celebración de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe a san Juan Diego.

16 al 24 de diciembre: durante estos días se hacen 9 posadas (9 épicas pedas).

24 de diciembre: la llegada de la Nochebuena.

25 de diciembre: se festeja la Navidad.

28 de diciembre: día de los Santos Inocentes.

31 de diciembre: víspera de año nuevo.

1 de enero: fiesta de año nuevo.

6 de enero: día de los Reyes Magos y partida de la tradicional rosca de reyes.

En Diciembre como quiera hay muchos pretextos para pasarla bien, y aprovechar a la familia y a los amigos, como en se los vamos a mostrar en el video viral que les traemos, alrededor de unos 20 hombres se organizaron para armar una "chupiposada" y pues que se les sale de control. Si no sabe tomar, no fume, ¿o cómo era? el chiste es que un gordito se llevó la noche.

En el video viral podemos observar a un sujeto que se encuentra un poco, ¡poquito! pasado de alcohol y de fondo se puede escuchar la rola de Doctor Psiquiatra de Gloria Trevi (20 hombres), todos cantando dicha melodía pero el sujeto que les platicamos no deben perderlo de vista en el material que fue grabado por uno de los asistentes.

El hombre se vuelve ¡loca! cuando la canción dice la frase de:

Ya no me diga tonterías

¡Doctor psiquiatra!, en ese momento se descontrola el hombre

Quiero vivir mi propia vida

Doctor psiquiatra

Yo no le pagaré la cuenta

Doctor psiquiatra

Ya no me mi, ya no me mi

Ya no me mire más las piernas

Bueno ya mejor finalicemos hasta aquí y vayamos a disfrutar de este hermoso y suculento baile tan sexy de nuestro amigo el gordito.

