VIDEO VIRAL: épica batalla con ¡sorprendente! final entre una pitón y un tejón melero

Sorprendente batalla la cual presenciaron unas personas quienes fueron las que grabaron rl video viral, vamos a poder observar como una piton de aproximadamente 2 metros y medio se enfrenta a un tejón melero, la épicas imágenes te van a dejar con la boca abierta.

Pitón vs un tejón melero.

Los hechos tuvieron lugar durante un safari en Chobe Park, Botswana, el pasado mes de noviembre. Los turistas estaban grabando el recorrido cuando de repente se encuentran con una escena cuyo final parecía inevitable. Una pitón había atrapado y estaba envolviendo y exprimiendo a un tejón melero (Mellivora capensis).

El turista Roselyne Kerjosse continuó grabando la escena, que en muy poco tiempo se iba a convertir en una épica batalla a tres bandas con la llegada de dos chacales. Estos dos animales comienzan a acercarse y la pitón ya no se siente tan segura, de hecho, libera al tejón mientras trata de defenderse de los chacales.

Bajo este nuevo escenario, el tejón no huye de la escena, más bien aprovecha para atacar también a la pitón e incluso se enfrenta a los chacales, lo cual nos hace pensar que es posible que el comienzo de esta batalla se deba al ímpetu del tejón por hacerse con la pitón como presa.

Posiblemente, el final es el más inesperado de todos. La pitón muere y el tejón parece haber ganado la batalla a tres bandas, arrastrando al animal hasta unos arbustos y ahuyentando a los chacales a su paso.

Y es que el tejón melero es un animal famoso por su dureza, un animal tenaz y resistente conocido por no darse por vencido a la hora de atrapar y dejar escapar una presa. De hecho, en 2002 fue incluido en el libro Guinness de los récords como: “most fearless animal in the world” (el animal más valiente del mundo)”.

