VIDEO VIRAL: en la fiesta no puede faltar un cumbión loco

Los mexicanos somos fiesteros y bailadores por naturaleza divina, sepamos o no sepamos bailar cuando se toca una buena cumbia en la fiesta debes pararte a bailar y a los que no les guste pues siempre tendrán a sus tías para los obliguen a levantarse.

Aunque la mayoría se para por su propia voluntad cuando suena LA CANCIÓN y no, no es esa de Bad Bunny sino esa canción que no puedes evitar querer bailar cuando el dj comienza a tocarla. Ahí es el momento perfecto para bailar con tu amada o para invitar a bailar a la chica que te gusta.

¡Así somos los mexicanos!

Ya sea salsa, cumbia o banda, un mexicano no desaprovecha la oportunidad de bailar pegadito y coordinado con la mujer que aman y en el caso de aún no haber conocido al amor de tu vida, es la oportunidad perfecta para hacer nuevas amigas.

Los mexicanos no desaprovechan un buen baile así sean fresas, juniors o cholos, bailar desahoga el alma de cualquiera y más si traes unas copitas encima.

En un video que fue compartido en las redes sociales podemos observar a un hombre disfrutando de un cumbión y bailándolo con emoción y sabor. Pero para que tu juzgues los hechos aquí te dejamos el video.

Checa el video aquí:

En otras noticias similares, en alguna otra colonia de México un grupo de pobladores despidieron a un difunto con tremenda cumbia, así es, se salieron un poco de la tradicional despedida triste y decidieron darle un último gran baile, así que mientras cargaban su ataud se aventaron un baile y quedó registrado en un video que se volvió viral, ¿quieres verlo? dale click al enlace de aquí abajo...

