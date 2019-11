VIDEO VIRAL de un perro que conduce sin control un auto en Florida, Estados Unidos

Los perros también son una responsabilidad que los seres humanos debemos tener, literal es como tener un hijo chiquito, un día pueden estar tranquilos o al menos cuando tu estas ahí, pero te desapareces unas horas y son lo peor (jaja) hacen travesuras que ni tu hacías cuando eras pequeño, en el video viral de esta ocasión un enorme perro tomo el control de un auto, hizo muchos destrozos en uno de los vecindarios de florida, en Estados Unidos.

Perro maneja auto sin control, se hace viral.

No solo una, si no, en varias ocasiones la policía atendió reportes de un auto que daba vueltas en reversa en una calle sin salida en un suburbio de Florida. Al llegar a dicho lugar se llevaron una enorme sorpresa, y es que en el interior del auto se encontraba un perro de raza labrador color negro, así como lo lees estaba manejando este auto que no dejaba de dar vueltas.

En repetidas ocasiones los vecinos reportaron la inusual escena que estaba afuera de sus casas, los agentes de la policía atendieron dicho llamado y se dirigieron a la escena que era bastante "chistosa" ya que ni ellos creían lo que estaban viendo, un auto estaba siendo manejado sin control por un perro labrador, el auto simplemente estaba dando vueltas de reversa y no había forma de pararlo.

Los vecinos reportaron el día jueves a la policía que vieron a un perro en el interior de un auto mientras estaba dando vueltas en círculos en un vecindario en Port St. Lucie, de Florida, Estados Unidos.

La policía cree que el dueño del perro salió del auto dejándolo encendido, y que en ese momento su mascota lo puso accidentalmente en reversa. La vecina Anne Sabol dijo que vio cuando el peludo piloto de carreras derribó un buzón y un bote de basura. Sabol dijo que el animal estaba muy animado después de ser rescatado.

“Salió de un brinco del auto y moviendo la cola”.

La policía puso fin al paseo cuando tecleó la contraseña en la puerta del lado del conductor. Ningún humano o animal resultó herido afortunadamente.

