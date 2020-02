VIDEO VIRAL de TikTok ''No tienes derecho a humillarme', maestra a alumno

VIDEO VIRAL: ''No tienes derecho a humillarme", maestra a alumno con mala conducta

La adolescencia es una etapa complicada para muchos, ya que la mayoría de jóvenes se vuelve muy rebelde y tiene las emociones a flor de piel. Algunos trasladan el problema de sus casas a la escuela y son los profesores quienes terminan lidiando con sus complicadas conductas.

Tal es el caso que le ocurrió a una maestra en México que, cansada de las groserías de un alumno, le respondió llena de impotencia ''No tienes derecho a humillarme" y el tenso momento que protagonizaron desató toda clase de comentarios, el video viral fue compartido en la red social de TikTok donde se hizo tendencia.

En las imágenes se ve a la maestra parada frente al alumno, diciéndole varias veces ''No me amenaces''. Aunque el joven intenta responderle, la docenta ignora cualquier interrupción y continúa respondiendole. Todo esto sucedía frente la atenta mirada de su clase, quienes entre risas murmuraban y grababan a escondidas la escena. Fue así como un estudiante decidió compartir el video viral de la discusión en su perfil de TikTok.

“Amenaza es decirme ‘cuidado como me habla’, ‘cuidado como me dice’. Ya me cansé de ti, de tu maltrato, no es justo, soy tu profesora, soy una persona mayor, tu maestra, entonces no tienes derecho a humillarme”, grita la mujer furiosa hacia el alumno que a duras penas articula unas palabras.

El video viral de 45 segundos de TikTok se difundió rápidamente en las redes sociales, acumulando más de 4 millones de reproducciones. No se tiene información del lugar donde ocurrió la escena, ni de la identidad de los protagonistas, lo cierto es que el clip ha generado miles de comentarios de personas que brindan su apoyo a la docente, así como algunos que la juzgan por su atacante forma de enfrentar la situación. ¿Qué piensan ustedes?

