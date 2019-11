VIDEO VIRAL: auto sale volando por un puente y aplasta a varias personas

En el derecho penal la imprudencia puede definirse como el estado mental en el que una persona persigue deliberadamente e injustificadamente un curso de acción mientras ignora conscientemente los riesgos derivados de dicha acción.

Vuela por los aires y aplasta a varias personas.

La imprudencia es la principal causa de accidentes de tráfico, imaginen mezclar esto con la velocidad de una auto, créannos es totalmente mortal, y no solo para la persona que va manejando, ya que su irresponsabilidad puede causar un fatal accidente.

En el video que les traemos el día de hoy van a poder observar como un auto vuela por los aires, y no, no es que la tecnología ya pueda hacer esto si no que la "imprudencia" de un conductor por ir a exceso de velocidad salio volando desde un puente. Todo quedo grabado y podremos observar el momento exacto del fatal accidente.

Un auto que iba a toda velocidad por la carretera en un puente en Hyderabad, salió volando en una curva, cayendo sobre varias personas. En las imágenes que se difundieron en YouTube se aprecia cómo el coche tardó varios segundos en caer, demostrando la gran altura de la estructura.

El vehículo rodó durante varios metros y pasó por encima de varias peatones que estaban en la acera. Algunos al ver el vehículo cayendo, comenzaron a correr, sin embargo, provocó la muerte de una mujer. Además, hay seis heridos, que esperaban un bus o estaban caminando por el lugar.

El conductor, quien ha sobrevivido, enfrentará varios cargos por conducción temeraria. Hasta el momento se desconoce si alguna falla en el vehículo produjo el accidente tal como se aprecia en las cámaras de seguridad que se viralizaron en YouTube.

También se criticó que el puente no tenga una buena barrera de protección para contener el vehículo y no hubiera ocurrido esta tragedia.

