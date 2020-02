VIDEO VIRAL: alumna intenta enamorar a maestro con “piropos”

¡Ahora le tocó a un maestro! Luego de que en las próximas horas se haya viralizado un momento en donde una alumna pidió a su profesor que no la llamara por su nombre. Le dijo que mejor se refiriera a ella como “mi amor”. El comentario se hizo viral en redes sociales. Un video muestra el momento en twitter a lo que usuarios masculinos reaccionaron de mala manera.

En la grabación que tiene una duración de 18 segundos se ve al profesor en la entrada de un salón de clases, mientras los estudiantes ingresan para comenzar con la sesión, el docente inicia las clases y es ahí donde empieza el primer dialogo.

La jovencita se enamoró de su maestro

“Profe, ¿es de Sonora?”, preguntó la joven. El profesor respondió que no, y fue cuestionado nuevamente: “¿y por qué tan Hermosillo?”. La escena sucedió mientras el resto de los estudiantes reían.

Todos los alumnos rieron al momento

Minutos después, cuando el maestro comenzó con el pase de lista, la alumna comentó insistió en llamar la atención de los presentes y respondió: “No me llame Ximena, porque no me gusta, dígame ‘mi amor’ “, dijo la estudiante.

Por su parte, usuarios de redes sociales criticaron la acción de la alumna, algunos indicaron que se trataba de un acoso hacia el profesor. “Si fuera al revés y fuera el maestro el que hace esto, lo graba y lo sube? No sólo pierde su trabajo sino que todos hablarían de él”, decía uno de los mensajes. “Después de que es evidente la incomodidad del profesor por los comentarios, me considero feminista, pero debemos de velar porque sea lo mismo para todos”, escribió una usuaria.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: vendedor de cobijas narra pelea en una feria

JAJAJAJAJAAJAJAJAJAJAJA ante todo la honestidad profe!!! pic.twitter.com/NPUFIhpHBv — crazy �� (@ahitevesbb) January 28, 2020

Cabe mencionar que los hechos ocurrieron en la Preparatoria Politécnica Santa Catarina Unidad Poniente, en Nuevo León. Hasta el momento el video lleva más de un millón y medio de reproducciones, más de ocho mil compartidos y 40mil reacciones, convirtiéndose en uno de los videos más virales de la semana.

Síguenos en Instagram y entérate de las noticias trend de la semana