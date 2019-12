VIDEO VIRAL: águila intenta cazar a pulpo gigante y acaba enredada en sus tentáculos

El reino animal nos ofrece escenas muy sorprendentes, solo tenemos que observar algunos videos del Parque nacional Kruger, en Sudáfrica, para entender que hay situaciones entre animales de distintas especies que son más tensas que lo que se ve en muchos documentales. A veces los animales no miden bien a su presa y eso puede generar escenas bastante espectaculares. El siguiente video viral en YouTube nos lo comprueba, no te puedes perder las sorprendentes imágenes.

Águila casi muere en los tentáculos de un pulpo.

Unos sujetos que son pescadores compartieron las imágenes en las que se puede ver cómo un águíla acaba en en los peligrosos tentaculos de un enorme pulpo, de acuerdo a lo que cuentan los hombres que pudieron presenciar lo acontecido, el ave bajó rápidamente con la intención de poder pescar algo que había visto desde las alturas, pero esta vez su vista de águila le falló, ya que no se dio cuenta que el animal que la estaba esperando en el agua era un pulpo que también se encontraba hambriento.

La historia empieza cuando el águila ya estaba como presa del enorme pulpo y se observa como poco a poco el pulpo la sumerge. En un último intento el ave trata de mantener la cabeza fuera del agua, pero no se puede mover ya que la fuerza que ejercen los testáculos del animal hace imposible su misión por escapar. Por último los pescadores reaccionan y se acercan a los animales, con un palo liberan al águila la cual sinceramente no iba a resistir.

“Al principio solo estábamos mirando y no sabíamos si debíamos intervenir o no, ya sabes, porque es la madre naturaleza. Pero vimos que el pulpo estaba intentando ahogar al águila y no podíamos quedarnos ahí sin hacer nada”, fueron las palabras de uno de los pescadores cuando uno de los medios locales lo entrevisto por que su video en la plataforma de Youtube se había hecho viral.

