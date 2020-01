VIDEO VIRAL: abuelito busca enamorar a enfermera en el hospital

Cuando te enamoras no importa el lugar, estatus social, edad, día, hora, simplemente te avientas al ruedo y le confiesas tu amor a esa persona. Eso mismo le pasó a este pobre abuelito que buscaba enamorar a su enfermera pero de una forma no correcta, pues en vez que la enfermera lo tomara como un cumplido por parte de su paciente, se asustó y quería salir corriendo.

Ya habían pasado varios días en donde esta persona de la tercera edad no tenía contacto con nadie y buscó la oportunidad de poder sacar sus dotes de conquistador, sin embargo, no fueron las indicadas ya que, no utilizó las palabras correctas ahuyentando a las enfermeras, hubo otra enfermera que estuvo grabando, tanto que le causó risas a todos los presentes por el dialogó que dijo.

Un abuelo muy enamorado

El abuelito más enamorado

El paciente le dijo en varias ocasiones a su cuidadora que la besara, así como también le dijo que lo dejara que la tocara tantito, a lo que la enfermera le respondió tajantemente que la dejara pasar, mientras los piropos iban subiendo de tono, la persona mayor le confesó “te lo voy a lamber, te lo voy a chupar” incitándola a que se acercara, pero la practicante se negó y continuó con su trabajo.

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: el comercial del que todos hablan para cuidar el planeta

En los comentarios, a todas las personas les causó gracias por la reacción del abuelo al querer cubrir sus necesidades fisiológicas, pero para muchos no fue de agrado, ya que algunas mujeres principalmente o personas que se dedicaban a esa mismo oficio lamentaron el hecho por las groserías que argumentó en la hora de trabajo de estas personas, aunque se reprobó el hecho que se grabara con un celular.

El video lleva más de 20 mil reproducciones, 142 veces compartidos y más de 500 reacciones, video que les ha causado muchas risas a los usuarios de redes sociales.

Únete a nuestro Instagram y entérate de las noticias trend de la semana