VIDEO VIRAL: Youtuber revela qué hacer si te cachan haciendo el DELICIOSO

La conjugación de palabras "el delicioso" llamó mucho la atención desde hace un par de años, si bien, te puedes dar cuenta lo que significa inmediatamente cuando le aumentas la palabra "hacer" antes de las otras dos, y es que este doble sentido ha estallado en redes sociales, ya que los mexicanos la usamos cuando se va a tener relaciones sexuales.

Youtuber explica, si te cachan haciendo "el delicioso"

Hay veces que cuando ya no aguantas la "calentura" te atreves a hacer "el delicioso" en cualquier lugar, y es que las hormonas juegan un papel fundamental en estos microsegundos donde tu cerebro no piensa, la adrenalina es la que te controla y terminas haciendolo en el auto. Aquí un video viral en caso de que la policía te "cache" en la vía pública, saber que decir.

Una youtuber con el canal de @DeskradosOficial realizó un clip que tiene como título ¿Qué hacer si te cachan haciendo "el delicioso en el carro?, ¿Qué, te sentiste identificado? ¡qué raro! a los mexicanos nunca nos pasa esto, nosotros tenemos conciencia limpia y siempre nos vamos a nuestra casa o con nuestros pesitos que ahorramos nos vamos al motel.

¡Falso!.. si la calentura dice: "¡aquí!" aquí se armó, y no importa si es de día o es de noche ¡no señores! eso es lo de menos, lo importante aquí es "remojar la brocha" "checarle el aceite al carro" "coger un resfriado" "subirte al guayabo" (#PorQueCuerna), bueno creemos que ya entendieron. ¡Hoy! tendrán como defenderse si llega la policía a molestarlos.

Esta youtuber dice de pi a pa que es lo que tenemos que decir ante nuestras autoridades "competentes" en base a artículos (que ni ellos se saben). Con esto, nosotros podemos defendernos de cualquier "ijole joven lo voy a tener que remitir" o "voy a llamar a la grua", ni te pueden remitir ni pueden llamar a la grua.

¡Así es qué!.. aguas chavos, no se las vayan a dejar ir después de hacer "el delicioso", mucho ¡ooojo heeee!, recuerden "las faltas a la moral" no existen, ponganse truchas. El artículo 16 dice: "nadie puede ser molestado en su persona, familia o domicilio o posesiones" en pocas palabras, no te bajes auto. ya que si no hay un mandamiento de la autoridad competente, esto no procede.

Tambieén para que todo proceda tiene que estar la persona que se quejó de haberlos visto haciendo "el delicioso" y llevarlos al juez cívico. Pero bueno para evitarte todas estas situaciones, mejor aguantate y disfruta el momento en casa o en un motel, creenos... te saldrá más barato, ya que nuestras autoridades no entienden cuando les hablas de artículos.