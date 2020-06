VIDEO VIRAL: Visita motel con alberca en Tik Tok y sufre horrible caída

Los hoteles y moteles son esos lugares a los que acudes cuando sales de vacaciones o necesitas un ‘tiempo a solas’ con alguna conquista, por lo que a estos lugares vas a todo menos a dormir, e incluso algunos comparten su aventura en Tik Tok.

Uno que otro motel u hotel tiene muy claro a qué van sus clientes, por lo que agregan atracciones para mejorar su servicio, como jacuzzis, albercas e incluso juguetes sexuales, aunque a veces esto resulta en graves accidentes como caídas o lesiones.

Esto fue exactamente lo que le pasó un hombre que claramente jamás había sido clavadista en su vida, y su falta de experiencia le dio una dolorosa lección cuando quiso impresionar a su conquista.

Hombre en motel sufre dolorosa caída en la alberca

En este nuevo video de Tik Tok compartido a través de Facebook tenemos el claro ejemplo de por qué no hay que presumir con cosas que no podemos hacer, tal como fue el caso de un hombre en un motel, que sufrió una aparatosa caída.

Este hombre quiso pasar una deliciosa y divertida noche en un motel, por lo que contrató una habitación que tenía alberca, y para probar su ‘agilidad’ quiso aventarse unos clavados para impresionar a su compañía.

Todo parecía marchar bien, hasta que decidió aumentar la dificultad y decidió aventarse un ‘mortal hacía atrás’ el cual acabó desastrosamente cuando resbaló y su destino fue una dolorosa caída que casi destroza su espalda en la orlla de la alberca.

Caída de hombre en motel se hace viral en Tik Tok

Tem gente , que não pode ir em motel com piscina kkkkkkkkk Publicado por Ricardo Duarte en Martes, 2 de junio de 2020

Si no fuera suficiente con su fracaso como nadador acrobático, decidió hacer una hazaña aún más peligrosa al lanzarse desde una gran altura, que por supuesto también acabó de manera horrible cuando destrozó un muro de cristal con todo su cuerpo.

Hasta el momento no sabemos si el hombre se encuentra bien o si los videos son reales, pero lo que si aprendimos es que si vas a un motel con alberca, no trates de impresionar a tu pareja con acrobacias inventadas que no sepas hacer.

