VIDEO VIRAL: Viola la cuarentena y viaja en maletero para visitar a su novio

Viola la cuarentena y viaja en maletero para visitar a su novio

Registrando los primeros casos de coronavirus en su territorio, el Gobierno de Argentina eligió prevenir antes que curar y decretó al poco tiempo la cuarentena obligatoria en todo el territorio, sin embargo, eso no fue impedimento para que la protagonista de este video viral visitará a su novio.

A partir de la cuarentena anunciada por el gobierno argentino, en consecuencia, cualquier persona que no pudiese justificar su presencia en la calle pasaría a afrontar castigos económicos y penales. Como si fuese poco, el individuo en cuestión sería derivado hasta su domicilio para corroborar que se quede en el mismo.

Pese a que las instrucciones impuestas siempre fueron claras, día a día un sinfín de personas demuestran que les cuesta horrores cumplir con una simple indicación para preservar la salud de los demás y de la propia, como el caso de una mujer que decidió ir en un maletero para visitar a su novio.

En las últimas horas, por ejemplo, el caso de la usuaria @agustina.princeshe se hizo viral a lo largo y ancho del país argentino: la joven, jactándose de haber sido detenida hace minutos, subió varias historias desde el baúl de un taxi viajando escondida para ir a ver a su pareja, acción que causó indignación en redes.

La mujer se escondió en el maletero

"Me detuvieron en el Puente Pueyrredón, me pidieron los papeles que no tenía, ¡obvio!", dijo la usuaria en cuestión grabándose con su dispositivo celular. Continuando con su relato, Agustina, explicando que había cambiado la mecánica de traslado para no ser descubierta y detenida por las autoridades.

Violó la cuarentena para ir a ver al novio, se metió en el baúl de un taxi, burlaron el control policial en Puente Pueyrredón y ella decidió subirlo a sus redes sociales. Ahora la busca la policía �� pic.twitter.com/1A3Ilbh4K5 — Samu (@samu3lmusic) April 9, 2020

Además, agregó: "Me escoltaron hasta cerca de mi casa de pedo, porque el policía se perdió. Me volví a subir al taxi. Ahora pasé el control, obvio. ¿Por qué? Porque estoy metida en el baúl del taxi. En el baúl me metí". "O sea, Cristian, mirá lo que hago por vos". fue lo último que se escuchó en el clip.

Con información de Bolavip.com