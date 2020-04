VIDEO VIRAL: Videojuego llega a la vida real y causa sensación en las redes

Videojuego llega a la vida real y causa sensación en las redes

Sin duda alguno los videojuegos son parte fundamental en la vida de la mayoría de los jóvenes y de los no tan jóvenes, la mayoría de estos juegos virtuales son basados en la fantasía y en entornos que son casi imposibles de replicar en la vida real, sin embargo, hay un juego que lo ha logrado hacer.

Se trata de “Need for Speed” que a través de un video viral o mejor dicho con sus entregas de “Need for Speed in Real Life” ha logrado llevar a la vida real su videojuego. A pesar de que se publicaron hace aproximadamente un año no fue hasta ahora que empezó a tomar popularidad entre los internautas.

En los primeros segundos del video viral se puede ver la pantalla de inicio del juego original e incluso se puede escuchar la misma banda sonora. El auto protagonista del videojuego, un BMW M3 GTR de generación E46 personalizado, es grabado mientras circula por las calles y participa en una intrepidante serie de carreras.

El clímax del video llega cuando el auto de carreras se encuentra con un vehículo de policía que al parecer iba encubierto, el oficial lo persigue rápidamente. Sin embargo, el BMW logra huir rápidamente del oficial de policía quien iba en un Ford Mustang. Sin duda una réplica del videojuego original.

Videojuego en la vida real

En el video viral de “Need for Speed” aparecen diversos vehículos icónicos del videojuego como: Volkswagen Golf GTI, Mitsubishi Lancer Evolution 7, Porsche Cayman, Mazda RX-8 y un Toyota Supra. Sin duda los fanáticos de este título deben sentirse los más afortunados al presenciar esta carrera.

Los videojuegos a veces nos hacen sentir como si fuéramos parte de ellos, incluso muchas veces nos identificamos con los personajes del mismo juego, sin embargo, ver tu videojuego favorito en la vida real debe ser lo más cercano a estar dentro de uno y todo esto gracias a “Need for Speed”.