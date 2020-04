VIDEO VIRAL: Veterinarios extraen tenedor de metal del esófago de un perrito.

Los perritos por lo general suelen hacer cosas que las personas en redes sociales terminan amando, sin embargo, muchas veces los perros se encuentran en situaciones peligrosas que ellos mismos provocaron. Tal es el caso de un perrito que se hizo viral por haberse comido un tenedor.

Los perros cuando tienen hambre comen de todo, así que tarde o temprano terminan comiendo cosas que no deberían, como por ejemplo, un tenedor. Sin embargo, para la fortuna de los perritos existen los veterinarios, así que ellos se encargarán de saber qué hacer cuando algo inusual llega al estómago de los perros.

De hecho, si no fuera por los veterinarios lo más probable es que este perrito no hubiera podido sobrevivir, pues su inusual acto pudo haberle costado la vida en caso de que el tenedor perforara alguno de sus órganos. Afortunadamente, no fue así.

Perrito come tenedor y veterinarios lo extraen en video viral

Una clínica veterinaria en Australia compartió el video de un caso bastante inusual. Se trata de un inquieto perrito golden retriever, que por motivos que desconocidos, se tragó un tenedor de metal de 4 pulgadas de largo.

El Centro de Emergencia y Referencias de Animales de Adelaida, en Austalia, dijo que los propietarios Michael y Elise Pitt se pusieron en contacto con la clínica el lunes para informar que su perro, Dustin, pudo haber tragado un tenedor entero mientras atacaba un plato de comida, pues no tienen otra explicación.

El Dr. Matt Woodruff, un veterinario de la clínica, dijo que se sorprendió cuando vio las fotos de rayos X del tenedor alojado en el esófago de Dustin. "Si no tuviera mi entrenamiento y estudios en veterinaria, me habría preocupado por que alguien hubiera manipulado la foto", dijo Woodruff a 7News.

VIDEO AQUÍ:

El equipo veterinario pudo usar un endoscopio para extraer el tenedor a través de la boca de Dustin."Fue sorprendente, la primera vez que vi a un perro comer un utensilio de cocina", dijo Woodruff. Posterior al procedimiento médico, Dustin se encontró libre de lesiones una vez que se retiró el tenedor y tras una breve recuperación fue enviado a casa con sus dueños.

Con informació de 7news.com.au