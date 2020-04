VIDEO VIRAL: Veterano de la segunda Guerra mundial baila al ritmo de Justin Timberlake

Un veterano de la Segunda Guerra Mundial nos ha dejado a todos con la boca abierta, pues al ritmo de Justin Timberlake realiza unos increíbles pasos de baile, los cuales se pueden observar en el video viral compartido en redes sociales.

Con toda la energía y el buen humor este hombre de la tercera edad y veterano de la Segunda Guerra Mundial, salió de su casa sólo para mostrarnos su increíble coreografía.

El veterano bailó al ritmo de Justin Timberlake

VIDEO VIRAL: Veterano de la segunda Guerra mundial baila al ritmo de Justin Timberlake

El protagonista de este video viral es Chuck Franck, quién a sus 97 años demostró que aún están hábil y puede realizar los mismos pasos que Justin Timberlake.

Este veterano de la Segunda Guerra Mundial demostró que no tiene absolutamente nada que envidiarle al artista, mucho menos sus pasos de baile, por ello optó por realizar la coreografía de la canción Can't Stop the Feeling!, tal como se puede observar en el video viral.

Las imágenes fueron publicadas originalmente en redes sociales por la organización de veteranos de guerra Stars and Stripes Honor Flight, sin embargo más tarde también fueron compartidas por otras cuentas como la de la Marina de Estados Unidos logrando que el video viral acumulara más de 13.000 likes.

VIDEO VIRAL: Veterano de la segunda Guerra mundial baila al ritmo de Justin Timberlake

Es así que a pesar de su avanzada edad este veterano de la Segunda Guerra Mundial, oriundo de Estados Unidos, demostró tener aún una increíble habilidad para moverse, por lo que usuarios de redes sociales aplaudieron no sólo su ritmo y sus pasos de baile, sino también su humor.

El anciano estadounidense logró impresionar incluso a Justin Timberlake, quien dejó un comentario en la publicación de Instagram de GoodNews Movement, pues internautas etiquetaron en el video viral al cantante con la intención de que esta viera los adorables pasos de baile del anciano.

“Esto me ha alegrado el día"

Te puede interesar: VIDEO VIRAL: Padre baila mejor que sus hijos en Tik Tok y enciende las redes

Escribió el cantante Justin Timberlake, al ver el video viral que tiene como protagonista al veterano de la Segunda Guerra Mundial quien baila al ritmo de Can't Stop the Feeling!.

Con información de 20 Minutos