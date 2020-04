VIDEO VIRAL: Vaca hace parkour y trepa muro en sorprendente TikTok

VIDEO VIRAL: Vaca hace parkour en sorprendente TikTok.

A las vacas por lo general se les asocia con ser tranquilas y producir leche para el consumo humano, y lo último que uno esperaría sería verlas en TikTok haciendo parkour.

En TikTok se pueden encontrar videos prácticamente de cualquier cosa, y existen muchos clips en donde los animales son protagonistas de momentos que terminan por ser virales, no importa si se trata de perros, gatos, o hasta vacas.

Esto fue lo que sucedió en un TikTok donde se muestra a una vaca como nunca antes se había visto a esta especie bovina, trepando las paredes de un edificio como si estuviera haciendo parkour.

Parkour hecho por una vaca en sorprendente TikTok

En el norte de España existe la provincia de Navarra, cuya capital es Pamplona, conocida por la corrida de toros de la Fiesta de San Fermín. Es durante este legendario festival que dura varios días, donde corredores atrevidos guían y escapan de los toros y vacas a través de las calles de la ciudad.

No obstante, siempre existen personas que no corren lo suficientemente rápido y son alcanzadas por las vacas o toros en cuestión, y lo único que se puede hacer para prevenir un accidente es llegar a un lugar que la vaca no pueda alcanzar.

Eso le pasó a dos hombres que entusiasmados por la carrero decidieron participar sin saber que terminarían siendo víctimas de una vaca y el evento quedara registrado en TikTok.

En el TikTok se puede observar como es que la vaca en cuestión tiene acorralados a dos jóvenes, y la vaquilla especialmente se encuentra detrás del que tiene puesta una playera roja, mientras los hombres se están sujetos a un brandal para escapar de ella.

Sin embargo, pese a estar a una altura considerable del piso, la decidida vaca hizo lo impensable, trepó por las paredes como si hiciera parkour hasta que alcanzó su objetivo y pudo desequilibrarlo por instantes, no solo una sino dos veces seguidas.

VIDEO AQUÍ:

Es por esta insólita escena que el TikTok se hizo viral en la plataforma donde originalmente fue grabado y posteriormente en redes sociales, donde los internautas calificaron a la bovina como: “La vaca que hace Parkour”.

