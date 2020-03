VIDEO VIRAL: Va a que le pongan pestañas postizas y termina perdiendo la vista

Va a que le pongan pestañas postizas y termina perdiendo la vista

Sin duda alguna a veces tenemos la oportunidad de consentirnos y vamos al salón de belleza para darnos una “manita de gato”, sin embargo, siempre hay el riesgo de que algo salgo mal y eso fue lo que sucedió con una mujer de Inglaterra, pues perdió el sentido de la vista luego de que le pusieran pestañas postizas.

Una mujer de Luton, Inglaterra es la protagonista de un video viral ya que pasó un mal momento cuando perdió el sentido de la vista por algunas horas, esto por aplicarse pestañas postizas en un sitio donde usaron pegamento para uñas. La chica relató su historia a través de redes sociales.

De acuerdo a su historia, acudió a un local de belleza para que le aplicaran extensiones de pestañas, lo cual es muy común hoy en día, el problema fue que no utilizaron los productos adecuados y le dañaron los párpados, la chica se asustó demasiado que grabó un video viral de la evidencia.

Megan Rixson comentó en redes sociales que la encargada del procedimiento no le prestó atención cuando le advirtió que sus párpados dolían y que estaba viendo puntos blancos y que en cambio le aseguró que no había motivo para preocuparse porque era "normal", sin embargo, no era así.

La mujer perdió la vista temporalmente

Luego de la aplicación Megan reposó un poco y al momento de querer abrir los ojos le fue imposible; los párpados estaban unidos por el pegamento y le estaba causando irritación y lagrimeo, la increíble negligencia por parte de la empleada del salón de belleza pudo haber terminado en ceguera total.

Cuando reclamó a la encargada por lo sucedido, ésta reveló haber usado pegamento para uñas postizas en lugar de pegamento para pestañas que es menos agresivo. Aunque Megan pudo recuperar la vista después de algunas horas, sus ojos quedaron adoloridos y muy sensibles.