VIDEO VIRAL: Usuario de TikTok grabó sin querer algo extraño en su casa

VIDEO VIRAL: Usuario de TikTok sin querer grabó a intrusos dentro de su casa

Una publicación en TikTok muestra a un hombre bailando para un video viral, y se hace famoso, pero probablemente no por la razón que él esperaba. En lugar de impresionar a Internet con algunos movimientos de baile funky, terminó asustando a muchos de sus seguidores cuando capturo "algo extraño" en su casa.

El usuario de TikTok, Reubix_Cube, publicó el video de sí mismo bailando mientras decía que estaba solo en casa. Esto aparentemente dejó a los espectadores conmocionados cuando algo apareció brevemente en el fondo; algunos comentaristas lo describieron como el aspecto de alguien "asomando la cabeza" a la vuelta de la esquina.

El video viral ha acumulado más de 1.7 millones de visitas, mientras que un video de seguimiento de Reu (mientras firmaba sus publicaciones) reaccionando al metraje tuvo 6.2 millones de visitas.

Si bien muchos de los comentarios especularon sobre lo que el video realmente mostró, algunos usuarios sugirieron que el espeluznante metraje se realizó. Como escribió un usuario: "Obviamente esto está planeado, el subtítulo dice 'Estaba solo en casa' (él) quería que lo supiéramos".

En uno de varios videos de seguimiento , Reu afirmó que ha tenido problemas para dormir desde que grabó las imágenes y no estaba "tranquilo". También afirmó que no estaba seguro de si las imágenes mostraban a una persona en las escaleras, ya que dijo que las escaleras eran muy ruidosas y que probablemente habría escuchado a alguien bajando por ellas.

También negó que el video viral fuera "escenificado". En otro video de seguimiento , confirmó que vivía con parientes, pero no estaban en casa en ese momento (no quería molestarlos tocando la misma música una y otra vez mientras aprendía el baile). También dijo que no tenían mascotas. Sin embargo, dijo que la casa estaba cerca de un cementerio.