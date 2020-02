VIDEO VIRAL: Toro se estrella brutalmente en la pared en una corrida

La "Tauromaquia" o corridas de toros en algunos países están consideradas como arte y un deporte que practican ciudadanos que dan el buen visto a todo esto, ¿Enserio?, realmente son salvajes y retrógradas. En el video viral que te mostraremos el día de hoy podemos ver como la gente corre para "salvarse" de no ser arrastrado o corneado por un toro.

Toro hace un video viral por estrellarse en la pared

Las imágenes pudieran ser graciosas si esto se tratara de un comercial o de una caricatura, pero la verdad es que es realmente vergonsoso y sin gracia, en el video viral al comienzo salen personas corriendo por todos lados tratando de no ser alcanzados por un toro blanco que viene atrás de ellos.

De repente entra a cuadro un enorme semental colo blanco, el cual no se puede frenar o no sabemos si no alcanza a ver la pared de lo rápido que iba corriendo, pero brutalmente se estrella de lleno y observamos como en cámara lenta el gran animal se va para atrás del fuerte impacto que acaba de tener.

Por un momento se nota que el toro queda noqueado al momento del golpe, tarda milésimas de segundo en pararse y seguir su camino adonde creemos que llegaría su fin más adelante. Tristemente el video viral está dando la vuelta al mundo, es aquí donde todos pueden ver "que tan buenas son estas corridas".>

Ya por último y sin más que decir, te dejamos el video viral para que observes y nos des tu opinión, ¿Crees que esto es arte y es un deporte? ¿Un toro tiene que pasar todo esto en su vida?

