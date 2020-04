VIDEO VIRAL: Todos los perros cuando se enteran que los bañarán con jabón zote

Un video viral a logrado desatar la risa de internautas pues muestra cuál sería la reacción de cualquier perro al saber qué será bañado con jabón Zote, video que fue hecho como una respuesta a #LadyZote.

Recordemos que en redes sociales recientemente empezó a circular un video viral donde una mujer aseguraba que el famoso jabon mexicano, el jabón Zote, era para bañar perros, lo que como era de esperarse desató el enojo de algunas personas, pero también la risa de muchas otras.

La mujer se convirtió en el centro de atención para muchos internautas quienes con el paso del tiempo lanzaron divertidos memes. Si aún no has visto el video viral no te preocupes que te lo presentamos a continuación.

Este video viral inició cuando personas de escasos recursos recibieron apoyos por parte del gobierno, sin embargo una mujer al parecer bastante indignada se enojó, indicando que la mercancía que le habían dado era inútil, pues incluso mencionó que le habían dado un jabón que según ella sirve para bañar a los perros.

Aunque algunas personas agradecieron la ayuda, hubo otras personas que simplemente se pusieron exigentes, tal como esta mujer, quien ya fue bautizada como #LadyZote, al despreciar una despensa.

Aunque al inicio este video viral causó mucha indignación a los mexicanos que conocen y se sienten orgullosos de esta gran marca de jabón, el enojo poco poco fue pasando y después se tomó con bastante humor.

Con un video viral se burlaron de #LadyZote

Además de los graciosos memes internautas se dieron a la tarea de crear también graciosos videos, es precisamente uno de ellos él que ha logrado desatar carcajadas, pues muestra cuál sería la reacción de un perro tras ser bañado con jabón zote.

En el video viral se puede observar a un perro bastante feliz y saltando mientras se encuentra dentro de un recipiente de agua, en espera de su baño.

De fondo se escucha una canción bastante movida y junto al recipiente se puede observar la imagen del famoso jabón Zote.