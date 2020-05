VIDEO VIRAL: Todas las mamás al regresar del super esta cuarentena

En Tik Tok circula un video viral que mostró a la perfección cuál es la reacción de todas las mamás, cuando ellas llegan a casa después de haber ido al supermercado en esta cuarentena interpuesta debido al coronavirus.

Debido a la pandemia por coronavirus en muchos países, han implementado cuarentena para evitar la propagación del virus. Así mismo autoridades han pedido a los pobladores seguir medidas preventivas, entre ellas el uso de cubrebocas, sin embargo hay personas que parecen llevar las cosas al extremo, tal como la mujer que protagoniza este video viral compartido en Tik Tok.

VIDEO VIRAL: Todas las mamás al regresar del super esta cuarentena

Si bien el coronavirus no es una enfermedad que se deba tomar a la ligera, hay personas que parecen “exagerar” la situación y por ello optan por tomar todas las medidas posibles para evitar contagiarse y cuando se trata de las mamás parece que la precaución incrementa, pues no están dispuestas a que algún integrante de su familia se enferme, al menos así lo dejó ver esta mujer.

En Tik Tok reveló las reacciones de las mamás

En el video viral compartido en Tik Tok se puede observar a una mujer llegando a casa con varias bolsas del supermercado, aunque lo que llama la atención es su actitud y todo el equipo de seguridad que lleva puesto.

VIDEO VIRAL: Todas las mamás al regresar del super esta cuarentena

A la mujer no le bastó con usar el cubrebocas, pues además llevaba una careta, para proteger sus ojos y unos guantes de látex, aunque no fue precisamente eso lo que desató la risa de los internautas, sino más bien la actitud de la mujer.

Al llegar a casa esta mujer no dejó que nadie se acercara a ella, al ver que su hijo se encontraba grabando ella le gritó para que se alejara, además colocó sus manos como una barrera, pero eso no fue todo, pues la mujer se mostró bastante alterada cuando alguien pareció acercarse demás, pidiendo que no la toquen a ella ni a ninguna de las bolsas que había llevado a la casa, pues primero debía lavar todo a la perfección.

Te puede interesar: VIRAL: Mamá lava sus compras de supermercado en tina por miedo al coronavirus

Este video viral compartido en tik Tok logró generar gran cantidad de reacciones, algunos usuarios aseguraron que la mujer fue bastante precavida, lo cual aplaudieron, mientras que otros aseguraron que “exageró” las cosas.