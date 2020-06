VIDEO VIRAL: Tiembla, papá salva a su hija pero pero olvida que tiene un bebé

Este papá a causado gran polémica en Tik Tok, pues recientemente fue publicado un video viral que logró desatar la risa de internautas luego que el hombre olvidara que tenía un bebé en pleno terremoto.

Aunque se desconoce el lugar exacto donde fue captado el video viral al parecer se trata de una entidad donde suele haber terremotos, pues en las imágenes se puede observar como empieza a temblar mientras este papá se encuentra cuidando a sus hijos.

En la grabación se puede ver a un hombre que se encontraba en la cocina, al parecer preparando algo para comer con sus hijos, cuando de forma inesperada sienten el temblor. El padre decide actuar rápidamente, así que se dirige hasta su hija, la toma de la mano y sale de la casa con ella.

Solo que hubo un pequeño detalle, al parecer el hombre olvidó que tenía un bebé, pues este se encontraba en su silla para comer, pegado a la pared, fuera del paso y de la vista de su padre, quien se olvidó por completo de su segundo hijo.

Así mismo en el video viral se aprecia cómo el papá acompañado de su hija logra salir de la casa, al menos de la cocina, mientras que el bebé se queda dentro de la casa en lo que continúa el temblor.

Afortunadamente la situación no pasó a mayores, el temblor no causó grandes destrozos y al entrar nuevamente a su casa este papá encontró a su hijo a salvo, aunque seguramente él se sintió muy mal por haber olvidado a su bebé quien pudo estar en grave peligro al no poder valerse por sí mismo si las cosas hubieran resultado peor.

El video viral compartido en Tik Tok causó gran controversia, algunas personas criticaron al hombre preguntándose cómo era posible abandonar a su bebé de esta forma, mientras que otros usuarios tomaron las cosas con humor asegurando que la grabación reveló quién es el hijo favorito.

