VIDEO VIRAL: ¡Ternurita! Gato bebé tiene épica reacción al ver su comida

¡Ternurita! Gato bebé tiene épica reacción al ver su comida

Un gracioso video de Twitter ha desatado más de una carcajada en las redes. Se trata del comportamiento engreído de un pequeño gato para llamar la atención de su dueña, quien le estaba sirviendo su comida, el video viral rápidamente se volvió tendencia en las redes sociales.

Miles de cibernautas quedaron conmovidos por las imágenes y las compartieron en múltiples ocasiones, logrando sumar más de 500 000 reproducciones en solo 4 días. Asimismo, sobrepasó los 37 000 ‘me gusta’ en Twitter, por lo que ahora es tendencia en países como Estados Unidos, México y España.

¡Ternurita! Gato bebé tiene épica reacción al ver su comida.

El video fue publicado originalmente por el usuario @vodka_kitten en su perfil privado de Instagram; sin embargo, la reconocida página 9GAG también compartió el video en Twitter, plataforma en la cual alcanzó a miles de usuarios, por lo que después llegó a YouTube donde se volvió aún más popular.

El material audiovisual pone en evidencia la forma de actuar de un pequeño felino a la hora de comer. El gato no deja de maullar como forma de reclamo, hasta que finalmente su dueña baja su plato de comida. Asimismo, durante unos segundos se puede visualizar al pequeño en una intrépida maniobra para alcanzar su almuerzo.

¡Ternurita! Gato bebé tiene épica reacción al ver su comida.

El gato bebé se volvió viral

Hábilmente, el gato bebé trepa por la pierna de su dueña hasta alcanzar la mesa; sin embargo, al no poder sujetarse bien, cae al piso. Esto no lo detiene y sigue pidiendo ‘a gritos’ su merienda. Aquí te compartimos el viral de Twitter, y no olvides revisar nuestra galería de fotos en la parte superior de la nota para saber más.

GIVE ME FOOOOOOD



�� vodka_kitten | IG pic.twitter.com/bNSlXy6a1w — 9GAG (@9GAG) March 23, 2020

Te puede interesar: VIRAL: Perro pitbull y gato son los mejores amigos del reino animal

Sin duda los videos de gatitos siempre son bien recibidos por los internautas, ya sea haciendo travesuras, peleando con ellos mismos en un espejo o incluso persiguiendo algún objeto sin sentido, pero siempre están presentes en nuestros ordenadores o móviles a través de sus videos virales.