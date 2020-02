VIDEO VIRAL: ¡TERNURA! perro se desliza por la nieve y conmueve a todo el mundo

Los videos de animales se han convertido en los favoritos de la gente para hacerse tendencia y todo sale de un simple video viral, como el que te vamos a mostrar el día de hoy. Esta vez un perro ha demostrado que las apariencias pueden engañar, ya que ha demostrado una gran habilidad para deslizarse de un tobogán que se transformó en su juguete favorito. El video compartido en YouTube muestra al animal disfrutando su nuevo ‘vehículo’ para deslizarse sobre la nieve.

Lo más hermoso que veras en tu día.

En el clip, compartido el canal Buzzta TV, se observa a un can de color negro arrastrando un tobogán de plástico hacia la cima de una colina nevada, subiéndose a él y descendiendo a toda velocidad con aparente felicidad, y no solo eso, si no que también lo hace muy quitado de la pena y si por el fuese créannos que todo el día permanecería ahí jugando .

Al llegar al fondo, el perro del video viral de YouTube parece no haber quedado contento y repite el proceso. Lo curioso es que el canino cabe perfectamente en el trineo improvisado pero su cola queda fuera, ayudándolo a dirigir su trayectoria.

Es sabido que muchos canes se lo pasan en grande jugando y correteando en la nieve. Igual que los humanos aficionados al esquí, hay mascotas que esperan la llegada del invierno con ansias y el del video viral de YouTube vaya que lo demuestra con creces.

Cuando las temperaturas descienden, es bueno tener en cuenta unas mínimas precauciones para que los paseos de invierno, tanto cuando nieva como cuando simplemente hace mucho frío, sean saludables para los engreídos de la casa. Hay muchos videos en internet donde podemos ver a canes jugando con la nieve, tal parece que la sensación de estar y pisar es sumamente agradable para ellos.

