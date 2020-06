VIDEO VIRAL: Subió 25 kilos y le impiden entrar a su trabajo por no reconocerlo

Durante esta cuarentena muchos de nosotros estuvimos completamente a gusto con el home office, pero tras perder la movida rutina de todos los días, muchos caímos víctimas de la obesidad y ganamos algunos kilos de más.

Aunque algunos hicieron ejercicio para volver espectaculares, otros simplemente aceptaron su realidad y fueron a sus trabajos con unos kilitos extras, que no tiene nada de malo, a menos que sean tantos que no te reconozcan y no te dejen entrar.

Esto parece algo irreal, pero es exactamente lo que le pasó a un desafortunado hombre que subió tanto de peso que se volvió otra persona y ni en su trabajo lo reconocieron por lo que le negaron el acceso.

Sube de peso y no lo dejan entrar a trabajar

Subí lo normal, 25 kg en la cuarentena �� Publicado por W16 Consulting en Jueves, 11 de junio de 2020

En este video viral te mostraremos el triste y gracioso caso de un hombre que confesó que la cuarentena lo volvió adicto a la comida, pues comía un total de 6 veces al día, además de hacer viajes constantes al refrigerador solo por aburrimiento.

Aparentemente aunque demostró ser quien dice ser con su identificación, los guardias de seguridad le negaron el acceso preguntándole que a quién pretende engañar, pues no es la misma persona que la foto de la credencial.

El desafortunado hombre confesó que ya está harto de ver series y lo que quiere es trabajar, pero por sus exagerados 25 kilos de más su identidad ha sido comprometida, por lo que no ha podido retornar a sus labores.

Trabaja en la calle por obesidad

Asimismo, en una entrevista que hizo el canal ‘La voz del becario’ el hombre revela que se ha ido a hacer una prueba de ADN para demostrar que si es quien dice ser, pero como esto lleva tiempo, por el momento trabaja desde su auto afuera de la oficina.

Aunque en realidad el video parece bastante actuado, la realidad no está muy alejada, pues todos rompimos las dietas durante la cuarentena y más de uno de nuestros compañeros y compañeras ha regresado con unas tallas extras, y ahora se expone el riesgo que esto conlleva.