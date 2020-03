VIDEO VIRAL: Su novio se emborracha y ella decide vengarse de forma épica

Una mujer decidió vengarse de su novio de una forma épica, pues él se emborrachó por completo olvidando los planes que tenían juntos para el día siguiente. La venganza de la novia fue captada en y pronto se convirtió en un video viral.

Natalie Weaver, una joven de 23 años y su novio Stephen, tenían preparado un día especial, sin embargo los planes no pudieron completarse, pues un día antes el novio de la joven se emborrachó y no regresó a su casa hasta el día siguiente a las 6 de la mañana, debido a su estado y a la gran resaca que tenía, el hombre durmió casi todo el día.

La joven decidió vengarse de su novio

Debido a que no pasó tiempo de calidad con su amada, ella decidió vengarse, aprovechandose que su novio borracho se encontraba completamente dormido y no recordaba gran parte de lo que hacía hecho la noche anterior ella optó por asustarlo.

Así que “consintió” a su novio borracho, le dio un tratamiento bastante completo, lo maquilló, le puso sombras a sus ojos, pestañas postizas, labial, delineador y hasta uñas falsas, para que él al despertar se preguntara qué había pasado. La joven comentó:

“Quería ver cómo se veía, tiene un carácter muy femenino. Es una persona muy amigable y extrovertida...

... y todo mundo se divierte mucho con él. Quería salir y tomar, bueno estuvo tomando hasta el domingo a las 6 am”.

El novio se emborrachó de más

Así misma la joven explicó que el día siguiente tenían planeado salir, pero debido a su estado él no despertó, no le prestó atención y no pudieron pasar tiempo juntos.

“Tomó demasiado y teníamos planeado salir. Quería pasar el día juntos. Estaba tan cansado y desvelado...

... se dormía al primer parpadeo. Como yo estaba muy aburrida, decidí vengarme”

Finalmente la joven aseguró que se siente bastante sorprendida de que a pesar de las risas y carcajadas su novio no despertara. Más tarde a joven compartió el video viral de los resultados de su venganza y lo “guapo” que se veía su novio borracho maquillado.