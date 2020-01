VIDEO VIRAL: Soldados rusos entrenan para la Tercera Guerra Mundial cantando Barbie Girl

Un escuadrón de infantería militar se ha vuelto viral en redes sociales luego de que un video se hiciera viral por registrar la inusual manera amenizar las marchas de este grupo con un himno muy particular.

La canción del grupo danés-noruego Aqua, “I’m a Barbie Girl”, sobre la famosa muñeca, a pesar de haber salido hace más de 30 años sigue siendo tan popular como el propio juguete de Mattel y un video del ejército ruso lo demuestra.

Luego de la supuesta posibilidad de una Tercera Guerra Mundial, tras los hechos ocurridos en Irán, las redes sociales se han llenado de memes. Y aunque se trate de una situación geopolítica de suma gravedad, los usuarios de internet solo son sensibles a este tipo de problemas si se traducen a memes.

En el video subido a YouTube se puede ver a un grupo de militares marchando al ritmo de esta canción que se ha convertido en un gusto culposo o hasta secreto por millones de personas alrededor del mundo, sobre todo los varones, que a pesar de negarlo conocen la canción.

Pese a que el evento registrado sugiere que podría ser una broma, los militares rusos no pierden el aplomo mientras cantan al unísono: “I’m a Barbie girl, in a Barbie world, life in plastic is fantastic”.

VIDEO AQUÍ:

Según Artem Grigoryev, un oficial de reserva en capacitación y estudiante en el departamento de matemáticas y mecánica de la Universidad Estatal de San Petersburgo, los sargentos de instrucción de la escuela fueron "más liberales" que la mayoría, y permitieron a los estudiantes elegir su propio repertorio.

Grigoryev dice que los ejercicios de marcha se convirtieron en una especie de competencia, donde los grupos compitieron para interpretar la "música menos convencional".

Sexbomb

Según un oficial de reserva en capacitación en otro grupo de perforación, otros estudiantes de la misma universidad en 2012 interpretaron música de Pink Floyd, Lady Gaga e incluso Spongebob Squarepants. Los estudiantes también cantaron varias canciones rusas.

Bad Romance Cover

“Animó a todos. Incluso los reclutas mirarían por las ventanas de los barracones y comenzarían a hacer solicitudes”, dijo Grigoryev.

Lo curioso del caso es que ésta serie de videos fueron subidos a YouTube en el año 2012, y ahora tras los recientes acontecimientos sobre una posible guerra mundial, el algoritmo de YouTube lo recomendó haciendo el video viral nuevamente.

Por su parte, el video original de Baribe Girl cuenta con más de 695 millones de visualizaciones en YouTube.

