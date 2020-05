VIDEO VIRAL: ¡Sin manos! el repartidor de comida que te da tu pedido como puede

Syahrain Fadzil es otro de los varios héroes de cuarentena, este hombre tuvo un grave accidente en la primaria y debieron amputarle ambas extremidades, pero eso no le impidió aprender a conducir una moto sin manos y trabajar duro para lograr su independencia económica.

Muchos países han tratado de volver a la "normalidad" en los últimos días con medidas de salida más relajadas, después de varias semanas de cuarentena y encierro. Sin embargo aún hay muchas personas responsables que decidieron mantenerse en casa, por lo tanto, los servicios de repartidor de comida siguen funcionando a pesar de toda circunstancia.

No es primera vez que les comentamos sobre los riesgos que día a día viven los repartidores de comida, que atraviesan las ciudades en motocicleta para traernos nuestro delicioso plato. En este caso nos dirigiremos a Malasia, donde trascendió una serie de imágenes de un «motoboy» muy particular, que no sólo debe enfrentar las dificultades de trabajar con esta contingencia.

El usuario Edmund Gan compartió un relato en su perfil de Facebook, en donde comenta su encuentro con este personaje. Gan estaba esperando las bebidas que pidió por la app local GrabFood afuera de su casa y, cuando el motociclista llegó, Gan le pidió que dejara su pedido colgando en la cerca de afuera; evidentemente, hay que mantener el contacto al mínimo.

Sin embargo, el repartidor le hizo una pregunta: «¿Me ayudarías con esto? No puedo hacerlo por mi cuenta». Edmund abrió su puerta y en ese minuto se dio cuenta la razón de la pregunta del repartidor: éste no tenía manos.

Gan quedó un poco shockeado al ver que su pedido había sido traído en motocicleta por alguien sin manos, pero el motorista —cuyo nombre es Syahrain Fadzil—, acostumbrado a ese tipo de reacciones, soltó una genial broma cuando éste le miró los muñones: «No tienes para qué buscarlas, ya no están ahí», le dijo.

Luego de ese momento de perplejidad y tal como lo narra Gan en su publicación, Syahrain le contó que tuvo un horrible accidente estando en la primaria y tuvieron que amputarle ambas manos, pero que de todas maneras se decidió a trabajar duro como repartidor para ganar su dinero y lograr la independencia de sus padres. Dicho sea de paso, sus habilidades en la motocicleta son impecables, tal como las de un conductor con manos.

El trabajo duro paga bien, y si además tiene un componente de sacrificio y heroísmo como en este caso, las retribuciones serán igual de potentes. ¡Sólo esperamos que Syahrain esté cumpliendo con todas las normas de higiene y distancia social!