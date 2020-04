VIDEO VIRAL: Sin Internet y trepa árbol para tomar sus clases en línea

Alex es un joven de 20 años y estudia en la Universidad Autónoma de Santa Ana, en El Salvador. Su historia se hizo viral en redes sociales ya que no tiene Internet en casa, en su humilde hogar, pero ese no es impedimento ni una excusa para no tomar sus clases en linea.

Viral por tomar clases desde un árbol

Todos los días sube a un árbol para captar mejor la señal del celular y así tomar su clase. Sin duda alguna esta es una historia digna de compartir, un ejemplo de perseverancia y sacrificio. El nombre de este joven es Alexander Contreras.

A raíz de que a todo mundo lo mandaron a su casa por el coronavirus, en su universidad decidieron impartir clases a través de Internet. Vive en el municipio de Atiquizaya, Ahuachapán en un hogar humilde junto a su familia.

Cuando supo que tendría clases virtuales, también supo que tendría problemas, ya que no cuenta con Internet en casa, así que diario le debe meter dinero al celular y así habilitar la navegación.

“Nunca imagine que un árbol que sembramos hace seis años me diera la oportunidad de seguir estudiando. Así es como me toca recibir mis clases en línea. Es el único lugar donde puedo encontrar un poco de señal”.

“A veces quisiera estar en un sofá o en una silla recibiendo mis clases, como todos los demás”.

Su historia se hizo viral a través de redes sociales, pero repercutió en todo el país. Mientras algunos buscan excusas para todo, Alex busca oportunidades.

“Todo lo que hago es porque valoro el esfuerzo que mi padre hace para que yo salga adelante”. Su sueño es convertirse en un gran periodista: “Todo lo que hago es para lograr algún día poder informar en un medio de comunicación”.