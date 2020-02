VIDEO VIRAL: Shrek pierde el control y atropella a personas en su motocicleta.

Si has pasado más de un par de segundos de tu vida en Internet, probablemente hayas visto un meme de Shrek. Tal vez involucró el éxito seminal de 1999 de Smash Mouth “All Star”, la canción que inspiro a toda una generación a unirse en una burla compartida contra la banda. O tal vez involucró… abuso infantil, como es el caso del popular y extraño video de culto: “Shrek is love, Shrek is life”.

Quizá no lo recuerdes, pero la película original de Shrek fue extremadamente popular. A los niños les encantaron los chistes de flatulencias y la divertida acción en la cinta. Asimismo, a los adultos los cautivo la forma en que Shrek se deslindó de los clichés de historias de fantasía mientras se desarrollaba la historia.

Hasta el día de hoy, tiene un puntaje del 88 por ciento en Rotten Tomatoes. Incluso ganó un Oscar en 2001. Durante un tiempo, el fandom de Shrek no fue irónico ni horrible. La gente simplemente adoraba a los personajes de ficción como el protagonista, Fiona, Gato con botas y Burro. Sin embargo, la película no envejeció bien, y sus secuelas y spin-offs no se compararon en nada a la primera entrega de la saga.

Lo que sí es un hecho es que los memes de Shrek han tomado a internet por sorpresa desde hace ya varios años, incluso ahora, gracias a los filtros de Instagram en donde aparecen diversos personajes en 3D en situaciones graciosas, Shrek también se ha hecho presente.

Resulta que un video en donde fue utilizado el filtro del carismático personaje montado sobre una motocicleta se ha vuelto viral, pues en el clip se aprecia como aparentemente Shrek arrolla por accidente a un grupo de personas que estaban presentes en el lugar.

VIDEO AQUÍ:

La duración del video es apenas de 9 segundos, no obstante, ese fue tiempo suficiente para que el ogro más famoso del cine e internet se volviera viral por perder el control de su motocicleta y atropellara a varios humanos reales.

