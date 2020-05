VIDEO VIRAL: Se venga de su esposo haciéndole creer que está temblando

Esta mujer algo molesta con su esposo decidió hacerle una cruel broma, la cual resultó quizás mejor de lo que ella hubiera esperado, tal como se puede observar en el video viral compartido en Tik Tok.

Al inicio la mujer se graba así misma, señalando que encontró la forma de vengarse de su esposo, posteriormente se puede observar cómo recorre gran parte de la casa y mueve los focos y lámparas que cuelgan del techo.

Hasta aquí todo parece tan extraño, pues podría pensarse que no hay mucha lógica en esto, sin embargo todo fue parte del malévolo plan. Después de encargarse que todas las lámparas estuvieran en movimiento la mujer corre a la habitación de su esposo, ral como se puede observar en el video viral compartido en Tik Tok.

Fingiendo estar bastante desesperada decide despertarlo, asegurando que está temblando y que deben salir de la casa. Al principio el hombre un poco adormilado no entiende muy bien lo que ocurre, pero de inmediato se levanta para luego salir corriendo a la calle.

En el recorrido que hacen para salir de la casa se puede observar como la pareja pasa por las lámparas en movimiento, lo que da la ilusión que toda la casa está temblando, por lo que el hombre no duda ni por un segundo que se trate de una broma o una venganza, así que corre rápidamente para salir de la casa y poner a salvo su vida.

Pero lo gracioso no termina ahí, pues aun fuera de la casa el hombre siguió creyendo la broma. Luego que se percata que no hay nadie más afuera y que todos sus vecinos estaban dentro de sus respectivas casa, algunas personas creerían que aquí descubriría la mentira, pero esto no sucedió, él creyó que sus vecinos no notaron el temblor y por eso no salieron.

Como era de esperarse la venganza de esta mujer compartida en un video viral de TIk Tok, logró hacer reír a miles de internautas, quienes no pudieron evitar burlarse del hombre y aplaudir la astucia de la mujer.